Новини Золочівщини
21:20, 15 листопада 2020
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Меморіальна дошка Василю Вишиваному - у Золочеві

Меморіальна дошка Василю Вишиваному - у Золочеві
Gazeta
Фото: НУС
15 листопада на будівлі КПП Навчального центру Національної гвардії України відкрили пам’ятну меморіальну дошку, присвячену 125-роковинам з дня народження Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного), який служив у 1915-1916 роках у Золочівському 13 полку уланів.

Ім’я Вільгельма фон Габсбурга-Лотаринзького (Василя Вишиваного) знають в Україні і за її межами. Але не всі знають, що сформувався він як патріот України саме у Золочеві. Тут у Золочівському 13 полку уланів, він набирає сотню, яка складалася виключно з українців, які носили синьо-жовті відзнаки. Наш земляк подарував Вільгельму на великодні свята вишивану сорочку, яку він так полюбив. У нашому місті Вільгельм фон Габсбург отримав ім’я Василь Вишиваний, яким дуже гордився і в 1916р. змінив паспорт на це прізвище. Звідси він пішов у вир Першої світової війни, а далі почалася його боротьба за вільну і незалежну Україну.

Помер від тортур у серпні 1948р. у Лук’янівській в’язниці не зрадивши товаришів по національно-визвольній боротьбі.
(фото А. Доброносова)
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