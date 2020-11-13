Меморіальна дошка Василю Вишиваному - у Золочеві

15 листопада на будівлі КПП Навчального центру Національної гвардії України відкрили пам’ятну меморіальну дошку, присвячену 125-роковинам з дня народження Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного), який служив у 1915-1916 роках у Золочівському 13 полку уланів.



Ім’я Вільгельма фон Габсбурга-Лотаринзького (Василя Вишиваного) знають в Україні і за її межами. Але не всі знають, що сформувався він як патріот України саме у Золочеві. Тут у Золочівському 13 полку уланів, він набирає сотню, яка складалася виключно з українців, які носили синьо-жовті відзнаки. Наш земляк подарував Вільгельму на великодні свята вишивану сорочку, яку він так полюбив. У нашому місті Вільгельм фон Габсбург отримав ім’я Василь Вишиваний, яким дуже гордився і в 1916р. змінив паспорт на це прізвище. Звідси він пішов у вир Першої світової війни, а далі почалася його боротьба за вільну і незалежну Україну.



Помер від тортур у серпні 1948р. у Лук’янівській в’язниці не зрадивши товаришів по національно-визвольній боротьбі.

(фото А. Доброносова)