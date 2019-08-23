У Золочеві відкриють меморіал Василю Вишиваному

15 листопада 2020 року о 13 год. у місті Золочів відбудеться Урочисте відкриття меморіалу Василю Вишиваному на вулиці Січових Стрільців (при вході у Навчальний Центр Національної Гвардії України, який розташований на теренах колишніх австрійських казарм).

Меморіал, присвячений 125-тим роковинам з дня народження Вільгельма фон Габсбурга 1895-1948 та 105-им роковинам прибуття його на військову службу у місто Золочів в 13 полк уланів.

Вільгельм фон Габсбург – майбутній командуючий Українським Легіоном Січових Стрільців, український дипломат та поет, Незламний Український патріот, який назавжди увійшов в історію Визвольних Змагань Українського Народу, під козацьким іменем Василь Вишиваний.

Ідея створення меморіалу Василю Вишиваному належить Ювілейному Оргкомітету громадських організаціям Львівщини , який звернувся на початку 2020 року до Львівського коледжу декоративного мистецтва імені Івана Труша з проханням створити меморіал.

Меморіал Василю Вишиваному у м. Золочів

Меморіал Василю Вишиваному у м. Золочів

Творчий колектив у складі директора коледжу – Ольги Коцовської, завідуючого відділу скульптури – Ярослава Юзьківа, скульптора – викладача Ярослава Троцько та автора дипломної роботи Олександри Самкової, які створили, на громадських засадах, два високохудожніх гіпсових барельєфа.

Два бронзових барельєфа розміром 90см. х 60 см. 85см. х 50см., вартістю 85 000 гривень були виготовлені за повністю зібрані народні пожертви на рахунку благодійного фонду «Золочів Відроджений».

Меморіал Василю Вишиваному у м. Золочів

Меморіал Василю Вишиваному у м. Золочів

Серед жертводателів необхідно особливо відмітити: вчителів шкіл Золочівського району, курсантів та офіцерів Навчального Центру Національної Гвардії України у Золочеві, громадських діячів Львівщини, чиновників та депутатів Золочівської Міської Ради, представників комерційних структур та інших не байдужих громадян, які приєдналися до створення меморіалу .

Організатори урочистостей: Міська Рада міста Золочів, Навчальний центр Національної Гвардії України, Золочівське районне Громадсько-патріотичне об’єднання «Український Чин», Оргкомітет громадських організацій Львівщини при ЛОДА по проведенню пам’ятних заходів: «2020 рік- рік Василя Вишиваного на Львівщині».

За дорученням оргкомітету : Голова оргкомітету, громадський діяч культуролог, Марко Сімкін, контактні телефони : 067-725-3970, 091-323- 3970, E-mail radanity@ mail.ua