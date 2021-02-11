Новини Золочівщини
21:22, 13 лютого 2021
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ОБЕРЕЖНО: БУРУЛЬКИ!

ОБЕРЕЖНО: БУРУЛЬКИ!
Gazeta
Фото: НУС
Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті. Вгадати той самий момент, коли бурулька вирішить, що висіти їй набридло, абсолютно неможливо.
Щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода з настанням потепління необхідно:
проходячи повз будинків або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів;
не ходити вздовж будівель, а також під балконами, де нависли бурульки;
Пам’ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагедії.
Будьте пильними, бережіть себе!
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