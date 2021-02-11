ОБЕРЕЖНО: БУРУЛЬКИ!

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті. Вгадати той самий момент, коли бурулька вирішить, що висіти їй набридло, абсолютно неможливо.

Щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода з настанням потепління необхідно:

проходячи повз будинків або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів;

не ходити вздовж будівель, а також під балконами, де нависли бурульки;

Пам’ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагедії.

Будьте пильними, бережіть себе!