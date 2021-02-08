Міський голова Золочева закликав мешканців допомагати комунальникам через надзвичайну ситуацію

Через сильні снігопади міський голова Золочева Ігор Гриньків звертається до мешканців багатоквартирних будинків та голів ОСББ з прохання виходити і допомагати комунальникам.

«Значний снігопад призвів до надзвичайної ситуації. Комунальні служби і дорожники продовжують працювати в посиленому режимі. Ми робимо все, щоб життєдіяльність міста не була паралізованою. Місто мобілізує всіх, хто може допомогти у прибиранні снігу та розчищенні доріг і під’їздів до будинків. Прошу Вас виходити і допомагати комунальникам. Також прошу складувати сніг не на проїжджій частині, а на газонах, щоб не утруднювати рух транспорту.

Пам’ятайте, що скупчення приватних авто ускладнюють рух громадського транспорту та снігоочисної техніки.

Не забувайте про людей, які можуть потребувати допомоги – це важливо.

Дякую за вашу розсудливість і розуміння!» – закликав міський голова Золочева