Результату досягає той, хто працює

Мирослава Ярова обрана громадою Струтинської сільської ради на посаду сільського голови у 32 роки. Енергійна, активна, наполеглива. За час її головування збудовано шість дитячих та два тренажерних майданчики, міні-футбольне поле, реконструйовано кілька народних домів та ФАПів, проведено вуличне освітлення п’яти населених пунктів, відремонтовано дороги та прокладено водогін у двох селах.

Найактуальнішим став проєкт співробітництва територіальних громад, за результатами участі в якому для Золочівської центральної районної лікарні придбано ендоскопічне обладнання.

Життєве кредо Мирослави Ярової: «Не кажи світові про те, що ти можеш зробити, покажи як ти робиш».

Розмовляємо з кандидатом у депутати Золочівської територіальної громади від політичної партії «Європейська партія» Мирославою Яровою.

– Далеко не всі ми вже усвідомили, що означає сучасна адміністративно-територіальна реформа, чи то пак реформа децентралізації. Мирославо, розкажіть детальніше про нині діючу Струтинську сільську раду і про те, як буде після завершення реформи децентралізації.

– За даними історичної довідки Струтинська сільська рада утворилася у 1940 році. Але тоді, та й у перші повоєнні десятиліття сільські ради діяли у кожному селі. Згодом їх почали об’єднувати. Так на кінець 50-х років територіально до нашої сільської ради належали вісім розкішних сіл: Струтин, Зарваниця, Золочівка, Козаки, Кийків, Кобилеччина, Лука і Підгороднє, яке від’єдналося у 1995 році. Але питання земельних відносин так і залишилися у Струтинській сільській раді (приватизація паїв, виплата орендної плати орендарями за користування паями, видача дублікатів та інших документів). Проживає у наших селах 2065 осіб.

На території сільської ради діють підприємства: МПД ДП «Укрспирт», Золочівське державне лісове господарство, ТзОВ «Карпатські мінеральні води», ЛФ ТД «Карпатські мінеральні води» та приватні підприємці. Орендують землі (паї) ТОВ «Княжі лани», «Агролан плюс».

25 жовтня пройдуть вибори і ми станемо однією великою Золочівською територіальною громадою. І спільно будемо вирішувати нашу долю. Чи буде легко і просто? Цього нам ніхто не обіцяє. Це все вперше: від вивіски, до формування бюджету, його використання, долання суперечностей, формування ради як єдиної команди… До ради мають прийти мудрі, толерантні, активні депутати. Їх рішення будуть виваженими, дії наполегливими і професійними. Громаді буде від того велика користь. Я вірю в успіх Золочівської ОТГ.

– Які зміни відбулися у ваших селах впродовж останніх 5-ти років? Які причини дали поштовх цим позитивним процесам?

– За останні роки нашій громаді вдалося чимало зробити. Серед найважливішого – капітальний та поточний ремонти доріг на території сільської ради. Проведено капітальний ремонт Народних домів в селах Струтин, Зарваниця, Золочівка; капітальний ремонт ФАПу (водопостачання, санвузол, сходову клітку та пандус у с. Струтин та покрівлю даху у с. Лука).

Втілилася багаторічна мрія селян – проведено реконструкцію вуличного освітлення в селах Струтин, Зарваниця, Золочівка, Лука, Кобилеччина.

Наші діти також отримали чудові подарунки – побудовано міні футбольне поле з штучним покриттям у Струтині, тренажерні та дитячі майданчики.

Давно потребували уваги пам’ятник Тарасові Шевченку та обеліска полеглим у Другій світовій війні. Ми провели реконструкцію пам’ятних місць.

Багато зроблено і на території, де розташоване приміщення сільської ради ради.

Вважаю, що важливою справою є також розроблення детального плану для кладовища.

А спонукає, ні, просто штовхає, вимагає робити нові добрі справи для громади бажання працювати, покращити якість життя жителів сіл, щоб громада відчула, що можна жити краще, прагнути вийти на європейський рівень життя не тільки з географічного розташування.

– Команда… Хто це, якщо мова йде про громаду окремого села? Як впливають на формування команди територіальної громади політичні партії? Як вдається запалати на конкретні корисні справи для громади людей дуже різних за своїми статками, освітою, уподобаннями, віросповіданням, політичними поглядами?

– На ці вибори йдуть кандидатами у депутати громадяни, які своїми добрими справами та наполегливістю хочуть будувати краще майбутнє для своїх жителів, це Анжела Михайлівна Романишин, Ірина Володимирівна Яворська, Іван Степанович Дудко, Єгор Петрович Муц, Петро Гарбузинський.

Якщо виникають проблеми, тоді вирішуються питання всіма жителями, незважаючи на віросповідання чи соціальний статус на сільських сходах та з допомогою депутатів. Особливо це стосується питання благоустрою населених пунктів.

Протягом моєї каденції сільського голови було реалізовано сім проектів місцевих ініціатив. На завершення 2020 року реалізовуються ще два проекти: покрівля частини даху Струтинської ЗОШ та поточний ремонт дороги загального користування Підгородне – Струтин.

– Чим живе громада у свята? Які цікаві традиції глибоко вкорінилися у ваших селах і стануть гарною основою для всієї тепер великої Золочівської територіальної громади?

– Наші люди завжди дотримуються всіх традицій святкування храмових празників та інших свят. Дуже гарно відбувається святкування Дня села. Запрошую навесні на виводження гаївок, а взимку на прощання з колядою у Різдвяні свята, які спільно організовують завідувачі Народних домів. У селі Лука є створений ансамбль «Луківчанка», відомий своїми виступами, стародавніми та авторськими піснями за межами нашої області.

– Які переваги перед іншими партійними командами є у команди «Європейська партія України»?

– Цьогорічні вибори до місцевих рад справді дуже особливі. Вони перші для новоутвореного великого Золочівського району. Вони перші для нової Золочівської об’єднаної територіальної громади. Ми наче прощаємось з чимось дуже звичним, з чим жили багато десятиріч. І входимо в новий, ще зовсім невідомий, дуже складний період розвитку нашої України. Дуже багато зусиль, уміння, наполегливості потрібно нам усім, особливо майбутнім депутатам, щоб громада стала успішною. Вважаю, що команда політичної партії «Європейська партія» сформувала команду, яка може дати раду усім викликам, що постануть перед новоствореною територіальною громадою.

– Якою хочете бачити у майбутньому Золочівську територіальну громаду?

– Спостерігаємо за центром району і громади з неприхованою радістю і трішки заздримо містянам, бо зміни у Золочеві величезні. Прагнемо, щоб і сільські жителі могли в майбутньому мати такі ж комфортні умови. Тому на виборах, особливо голови територіальної громади і депутатів ради територіальної громади кожен виборець мусить добре зважити і віддати голос тому, хто не тільки пустими розмовами, а справжніми діями, щоденною працею, ціною неймовірних зусиль змінює наше місто та села. От ми, команда «Європейської партії» і вирішили: не будемо висувати кандидата на посаду голови. А підтримаємо кандидата Ігоря Гриньківа, діючого міського голову Золочева. Бо він стоптав не одні мешти, щоб заглянути в кожен закуток міста і зробити його комфортним для золочівців. А ще, щоб добути додатково до міського бюджету чималеньку копійчину на втілення усіх проектів. А ще, щоб вся команда міста працювала як годинниковий механізм. Чи все йому вдається? Звичайно ж, не все. Але команда працює, позитивні зміни очевидні. Співпрацюючи, ми багато зрозуміли: лише спільними зусиллями можна забезпечити активний розвиток громади.





Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА