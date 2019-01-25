Якщо є смілива мета, то її варто досягти



Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

– Очевидно, так. Все життя, а почалось воно у багатодітній сільській родині, яка виховувала семеро дітей, доводилось неймовірними зусиллями здобувати маленькі та більші перемоги над труднощами. Майже все моє доросле життя пройшло тут, у Золочеві. Всі успіхи і тимчасові невдачі ділило зі мною моє місто. Тут одружився, тут виростили двох доньок, тут двічі обирався депутатом Золочівської міської ради, здобув свої дві вищі освіти, працював секретарем міської ради, керівником міського комунального підприємства, заступником голови, керівником апарату Золочівської райдержадміністрації, начальником управління агропромисловим розвитком Золочівського району, начальником відділу правопросвітництва в Буському центрі безоплатної правової допомоги Міністерства Юстиції. Досвіду, справді, не бракує. І було б гріхом не використати цей досвід зараз, коли місцеве самоврядування в Україні може стати визначальним фактором руху і розвитку країни. Тому докладаю всіх зусиль, щоб Золочівська об’єднана територіальна громада ставала дедалі більш згуртованою, а отже – успішною.– З «Громадянською позицією», бо у нашій політичній силі є міцний стержень: досвід, мужність, патріотизм, надійність, впевненість. Тут зібралась команда особистостей, які мають чітке бачення завдань і цілей.– Знаю його багато років. Разом працювали, дуже порядна людина. А кого? Ігор Гриньків на своєму місці. Щоденно, конкретними справами доводить, що любить, знає, намагається зробити кращим Золочів. Те ж голова буде робити в об’єднаній територіальній громаді. Я вже уявляю численні позитивні зміни в селах громади, якщо головою оберемо Ігоря Гриньківа. Покажіть мені того кандидата, хто на своїй посаді працює так, як це робить Гриньків? Коса, лопата, молот, організація роботи депутатського корпусу, численні судові процеси в інтересах Золочівської громади, мобілізація співвласників багатоквартирних будинків на створення ОСББ, і врешті карколомний проєкт реконструкції центральної частини Золочева – йому все під силу.– Так може мислити лише невіглас. Це ж ідеальна можливість притягнути в громаду додаткові кошти. А як інакше поміняти дахи багатоквартирних будинків, упорядкувати двори, пішохідні доріжки, замінити вікна в школах, дитсадках, медустановах, зробити ще сотні добрих справ? Розумію, що легше взяти готові гроші, роздати виборцям і надіятись, що за тебе проголосують. Важче спонукати громадян брати відповідальність за своє місто на себе, створивши ОСББ, взявши участь у конкурсі місцевих ініціатив. Знаєте, отой як ви кажете «клаптиковий» ремонт дав можливість нашому ОСББ «Феньвеші, 7», міській раді, залучивши кошти обласного бюджету, у минулому році зробити затишний сквер біля нашого будинку. Ми чогось навчилися, здобули досвід. І знову зробили спробу, подалися на конкурс, щоб провести реконструкцію даху нашого будинку. Не вдалося. А ось проєкт із заміни вікон і дверей у приміщенні КП «Золочівська районна друкарня» переміг. Це дуже клопітка справа, але варта зусиль. Бо громада вчиться залучати кошти звідусіль на свою користь, а місто змінюється щодня. Тому буду ініціювати і підтримувати такі мікропроєкти, які активно сприяють цим позитивним змінам. А те, що із Золочева на попередній конкурс місцевих ініціатив Львівської обласної ради було подано найбільше мікропроєктів, свідчить, що наша громада дуже здібний учень, бо швидко засвоює знання і навички: нам дають вудку, а ми – ловимо рибу, здобуваємо неоціненний досвід, зшиваємо клаптики в чудовий килим. Але всім цим процесом мусить керувати єдиний центр – рада територіальної громади і її голова.– О, ні. Це справа майбутнього. Мені, як директору, дісталась спадщина з дуже великим знаком «мінус»: борги, борги, борги. Обладнання застаріло років на 40. Але опускати руки немає часу. Бо час, який у нас є – це гроші, яких у нас немає. Стукаємо в усі двері, шукаємо бодай найменшу можливість налагодити виробництво, подолати кризу. Завжди ставлю собі завдання і роблю все можливе, щоб його виконати. Прорвемось.– Так, я брав участь у виборчих кампаніях і як кандидат у депутати, і як член виборчих штабів, і як член територіальної виборчої комісії. Багато питань організації виборчого процесу доводилось вирішувати, працюючи у міській раді і в райдержадміністрації.Що стосується виборів 2020, то це просто катастрофа. Кожен виборець отримає чотири бюлетені. Самі бюлетені будуть дуже складними. Адже вибори проводяться за відкритими партійними списками. Людям найперше треба розтлумачити суть тих «відкритих виборчих списків». Чому потрібно обирати спочатку партію (поставити позначку у віконці напроти назви партії – «Громадянська позиція» (наприклад). А потім з поміж кандидатів від обраної партії необхідно вподобати кандидата і позначити його. А кандидати будуть пронумеровані (01; 02;…). Тому у віконечку потрібно написати номер того кандидата, якому можете довірити долю громади (за прикладом в кишеню не полізу). Якщо це Іван Закала, то напишіть номер, яким цей кандидат буде пронумерований. Бажано написати номер трафаретним стилем. Розповідаю трохи жартома, але не буду ж пояснювати на інших прикладах, коли партія «Громадянська позиція» і я – кандидат будемо у бюлетенях і до Золочівської районної ради, і Золочівської територіальної громади. Бо ж якщо виборець обере тільки партію – їй цей голос зачислиться. Але якщо буде відзначений лише кандидат – бюлетень буде не дійсним. Не можна обирати партію, а кандидата – від іншої партії.Може з цього і буде зиск для виборців, бо кандидати та партії змушені будуть дійти до кожного виборця, щоб провести роз’яснення.Дуже не простим буде процес підрахунку голосів на дільницях і визначення результатів виборів у територіальних виборчих комісіях. Тому кожна політсила має готуватися до дуже ретельного паралельного підрахунку голосів. Тут дрібниць не буде.Складність полягає ще й тому, що українці ще не зжилися з новим адміністративно-територіальним поділом. Бо ж лише області залишились як визначає Конституція України. А вже райони, територіальні громади – новоутворені.На виборах до Львівської обласної ради кожен район – то виборчий округ. В області утворено 7 районів, на виборах буде 7 виборчих округів. Виборці всього новоутвореного Золочівського будуть одним округом. Партія «Громадянська позиція» висунула Йосипа Петровича Барабаша. Вибори до Золочівської районної ради будуть відбуватися по 5 виборчих округах. До участі у виборах зголосилися і зареєстровані районною територіальною виборчою комісією 13 політичних партій.Міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 політичних партій, які у відкритих виборчих списках представляють понад 400 кандидатів.Вибори складні. А ми йдемо на вибори, щоб перемагати. Запрошуємо виборців 25 жовтня прийти на виборчі дільниці і зробити правильний вибір. Маю право агітувати, тому закликаю голосувати за кандидатів від політичної партії «Громадянська позиція». Ми не висували свого кандидата на посаду голови ОТГ, бо підтримуємо самовисуванця Ігоря Гриньківа.Вірю, що тільки активні люди в команді можуть привести до процвітання та розвитку громад нашого краю.