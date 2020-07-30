«Сир в мишоловці», «обіцянки-цяцянки» та інші реалії виборчих перегонів

Варто лишень переглянути шпальти газет чи стрічку у соціальних мережах, щоб зрозуміти – скоро вибори. Особливо це стосується виборів голови майбутньої об’єднаної територіальної громади.

Перед виборами усе можливо: кандидати раптово стають благодійниками та меценатами (підсипають дороги, які «ведуть до храму», жертвують на церкви, лікарні і т. п., «підтримують» матеріально пенсіонерів, не забуваючи при цьому зробити гарне фото у вишиванці, викласти у Фейсбук та наобіцяти з три короби у випадку їх обрання), непрофесіонали раптово стають фахівцями, коментуючи досягнення чи поразки інших, чи (ще краще) оцінюючи на камеру (з виразом знавця чи експерта) чиюсь роботу, не маючи зеленого поняття у цій сфері.

А буває і так: раптово виникає проблема і всі наввипередки піаряться на її фоні, перекладаючи відповідальність за її вирішення один на одного, поливають усе це брудом, перекрученими висловами, недостовірною інформацією і припущеннями. І як би не «мусолилась» така тема у виборчих баталіях, проблема залишається невирішеною, бо потребує спільних дій, твердої позиції громади, узгодженої із нормами права, та чіткої взаємодій усіх – без політичних прапорів чи амбітних претензій.

А ще варто згадати, що усі ми не без гріха – у кожного у шафі можна знайти свої скелети, які доречно і не дуже, а часом і зовсім «не гідно» піднімають на поверхню горе кандидати в надії, що ця «ложка дьогтю» зіпсує горщик з медом опонента.

І як же простому громадянину розібратись у всій цій катавасії? Вихід один: оцінюймо лише вчинки, факти, дії: що робить той чи інший кандидат, як робить (наскільки обдумано, ґрунтовно, якісно, системно), що говорить (чи висвітлює суть проблеми, чи реальними є обіцянки, чи говорить за власні дії та принципи чи просто паплюжить конкурента, чи розходяться його слова з діями), які досягнення уже має (що зробив, які задуми зумів втілити, яку команду професіоналів зумів об’єднати, як вміє надихати та стимулювати громаду до змін). А головне, у чому слід розібратись, чи є цей кандидат професіоналом: чи розуміє, які проблеми виникнуть при виконанні «омріяних» повноважень, чи вміє бути передбачливим, чи знає законодавство у сфері майбутньої компетенції, чи вміє думати і діяти системно та на перспективу, чи може бути «багатозадачним» (не зовсім правильне слово, але правильно передає суть), адже це чи не найбільш затребувана риса голови новоствореної громади, у якої попереду ще все: створення структури, підбір управлінської команди, визначення повноважень, налагодження комунікацій із сільськими управами, відпрацювання стійкої взаємодії і величезна господарка. Без «багатозадачності» тут ніяк!

Десь рік тому мені довелось взяти участь у міжобласному семінарі з питань децентралізації. Особливо запам’ятався виступ начальниці фінансового управління Івано-Франківської області. На той час ця область мала чи не найбільшу кількість новостворених ОТГ. Так от: лектор чітко, аналітично, наводячи приклади, демонструючи графіки та аналізуючи проведене дослідження стверджувала, що в кінцевому результаті виграє та ОТГ, якою керують професіонали – далекоглядні та креативні, здатні тверезо оцінювати ризики, знаходити та реалізовувати різноманітні програми (в тому числі із співфінансуванням), залучаючи таким чином бюджетні кошти та інвестиції і т. д. І навіть, якщо новостворена ОТГ «на старті» мала дуже великі доходи, але управлінський персонал складався із «кума, брата, свата» – кар’єристів без досвіду, вмінь, навичок і стратегії, така громада згодом програвала, швидко «розтринькавши» надходження на роздуті штати, ремонти кабінетів, «поверхневі» та короткотермінові проєкти (типу викладення бруківки без капітального ремонту та заміни підземних мереж чи косметичного ремонту фасадів державних установ і т. п.).

Висновок напрошується сам: будьмо розважливими, адже від нашого вибору залежатиме, який старт отримає наша громада, чи буде мати шанс розвиватись і стати успішною, чи стане бажаним та перспективним місцем проживання для наших дітей і внуків. Нехай наш вибір не буде «за будь кого аби проти когось» (а прецедент уже маємо), хай це буде обдумане і виважене рішення свідомого члена громади!





Ольга Підгірна