І слово може бути зброєю

– Щоб обезкровити людину, достатньо слів, не треба ран... Ці слова Ліни Костенко дуже актуальні саме нині, бо слово – воно як зброя. Особливо це стосується людей публічних, лідерів громадської думки, моральних авторитетів, на котрих орієнтуються люди, до кого дослухається громада.Вже понад три тижні через порушення містобудівного законодавства та спробу під виглядом реконструкції з розширенням житлового будинку у Золочеві на вулиці Труша збудувати храм Православної церкви Московського патріархату про Золочів говорять різні ЗМІ. У соцмережах безліч коментарів, в тому числі і абсолютно неправдивих. Кожен з нас має бути дуже обережним у своїх висловлюваннях, особливо ствердженнях чи припущеннях про когось чи щось. Бо окремі слова можуть бути вирвані з контексту, до них додано трохи брехні і вже всі мають про що говорити.Читаю у мережі Фейсбук допис директора Ушнянської школи Марка Бігуса і цитую його дослівно «Розказали мені що обійстя на Труша, 9 було перейшло, за борги, у власність міської ради. А та, за рішенням виконкому, проголосували більшою кількістю голосів, продати 22 річній громадянці з Почаєва. Питання, чи знали члени виконкому що з того буде? Бо були кілька голосів проти продажі. Отже, щось знали.» Директор школи для нас усіх асоціюється з людиною освідченою, толерантною і виваженою... У мене запитання до нього: «Марку, хто ті казки вам розказує? Політики чи дурні? Перш ніж писати завідомо брехню, хіба не можна без проблем це з’ясувати у міській раді, просто по телефону, навіть без формального запиту на отримання публічної інформації? Ви ж добре розумієте, як важливо саме зараз об’єднати усю золочівську громаду навколо Золочівської міської ради, яка єдина конструктивно, відповідно до Закону, протистоїть незаконній спробі Православної церкви Московського патріархату збудувати храм у нашому місті під документацію на реконструкцію будинку.» І подібного в ЗМІ багато...– Хіба це комусь ще не зрозуміло? Скоро ж місцеві вибори. Батенко проголосував за зміни до Виборчого кодексу України, згідно з якими у кожного з нас забрано наше право бути обраним депутатом до об’єднаної територіальної громади без приналежності до партії. Ті хлопці – Цибрій та Телішевський, у будь-який спосіб, хто як вміє, або як каже депутат, привертають тепер увагу до свого новоствореного політичного проекту «За майбутнє», який пов’язують з відомим олігархом. А через те, що не можуть порадити чогось мудрого, плетуть, що в голову збреде. Тут – чиста політика, точніше – політичне багно. Дуже недобра практика від цих «політиків» – робити напади на місцеве самоврядування, на тих, хто на місцевому рівні сьогодні вирішує всі повсякденні нужди людей. Я не бачив жодного разу мешканця міста Золочева, депутата районної ради Ігоря Цибрія на громадських роботах у місті. Може, хто бачив за п’ять попередніх років? Зголосіться!!!Щодо Телішевського, то він таки має за дурнів львівську громаду, бо його обрали депутатом Львівської міської ради від політичної партії «Укроп». Сьогодні він себе вже подає як керівник Львівського обласного партосередку «За майбутнє», який в Україні пов’язують з відомим олігархом Коломойським. Чому так? Для чого змінив вивіску? Замовник, здається, один? Та й зрештою, чого тут дивуватись, адже за інформацією сайту «Твоє місто», проблем із фінансуванням партії «За майбутнє» не буде, а за вибори в області відповідатимуть Дубневичі, крім Золочівської ОТГ – тут і у Львові, як кандидат від партії на міського голову, відповідатиме Тарас Батенко. Тож ми з вами ще побачимо не одне політичне шоу.– До священників в народі особлива повага і довіра. Отець Юстин Бойко є саме таким. Дякую долі, що у такий відповідальний час звела мене з ним. Ми зустрілися і поговорили дуже відверто і абсолютно порозумілися. Отець Юстин погодився зі мною, що Золочівська міська рада, як орган місцевого самоврядування, сьогодні має абсолютно законну вимогу до забудовника – не порушувати чинне містобудівне законодавство України.