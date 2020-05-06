Надихаюсь, коли бачу плюси в роботі

– Незважаючи на всі труднощі, на те, що ми переживаємо пандемію коронавірусу, медики зустрічають своє професійне свято із гарними здобутками. Ми вчасно оформили дозвільні документи на нашу діяльність, як це передбачено медичною реформою. Ми отримали ліцензію на обіг наркотичних засобів. В нас є ліцензія на медичну практику, ми пройшли акредитацію. Так у нас були деякі труднощі. Ми планували отримати першу категорію, але сталось так, що наші підсумкові бали були зменшені за рахунок невідповідності Глинянського закладу, який має знає значні проблеми і в кадровому, і в лікувальному процесі. За невеликий період нам вдалось поновити наш кадровий потенціал. Я вважаю, що прихід до закладу впродовж п’яти років тридцяти трьох молодих спеціалістів є дуже серйозним досягненням. До нас прийшли дуже кваліфіковані молоді спеціалісти з хорошою підготовкою, креативні, комунікабельні, які під опікою наших лікарів з великим стажем, дають дуже позитивні результати у праці. Завдяки молоді у нас з'явилися нові інвестиційні проекти. Зокрема, завдяки старанням виконуючого обов'язки завідувача приймального відділення Тараса Петровича Яцунського. Це прекрасний фахівець і людина з великим даром організовувати людей навколо втілення ідей, проектів, заохочувати меценатів вкладати кошти у наш заклад. Ми маємо чудових молодих вузьких спеціалістів, спеціалістів сімейної медицини. Що тішить, то найголовніше в нашій роботі і до чого ми прагнемо – постійно працювати над собою і підвищувати якість надання медичної допомоги.Матеріально-технічна база в нас покращується. Ми зараз посередині реалізації проекту ДФРР. Роботи робляться вчасно, якісно. Наш заклад є переможцем багатьох мікропроектів конкурсу місцевих ініціатив Львівської обласної ради.На цей час вже реалізовуємо мікропроект з реконструкції приймального відділення лікарні. Це пріоритет в роботі нашого стаціонару – налагодити роботу приймального відділення відповідно до стандартів європейської медицини. Не боюсь цього говорити. Ми ставимо собі за ціль не доганяти вчорашній день, а дивитись сміливо у майбутнє. Приймальне відділення у нас зараз включає в себе оглядову палату, кабінет ендоскопії, кабінет УЗД-діагностики. У приймальному відділенні розміщено травмпункт з маленькою операційною. Мікропроект полягає в тому, щоб розширити приймальне відділення по площі. Тут будуть створені нові кабінети для вузьких спеціалістів для надання допомоги в екстренних випадках. Ми розуміємо, що ситуації бувають критичні, коли потрібно рятувати людину вже і негайно. Таким чином робимо все для того, щоб 24/7 допомога надавалась вже і негайно. Ми вже наполовину відремонтували приміщення реанімації, яка також буде дуже сучасною і гарною. Ключова ідея в тому, що в рамках реалізації проекту ДФРР перший поверх буде з’єднаний з другим ліфтом. На першому поверсі у нас – реанімація, а на другому – операційна. У разі потреби пацієнти будуть доставлятись на другий поверх ліфтом. Ми вже не будемо використовувати непосильну працю нашого молодшого медичного персоналу. Це не є легка і, тим більш не жіноча праця, – носити важких хворих. Чимало зроблено. Ще більше плануємо.– З моменту настання епідемії COVID-19 первинна ланка взяла на себе функцію діагностики, виявлення, перші тестування... Все було складно. Ми швидко налагодили процес. Всі наші сімейні лікарі усвідомлюють всю повноту відповідальності, котра лягла на їх плечі і жертовно присвячують себе своїй роботі. Значна робота в час пандемії була проведена у напрямку придбання засобів індивідуального захисту. Ще 30 січня ми створили оперативний штаб і визначили ключові напрямки, в яких маємо працювати при можливих спалахах інфекції на теренах нашого району. За кошти місцевого бюджету були придбані засоби індивідуального захисту. Це захисні костюми, окуляри, щитки, маски, рукавички. Придбали медикаменти. Хочу зазначити, що без участі волонтерів в нас не було б такого великого запасу засобів індивідуального захисту по тій причині, що коли у нас з’явились кошти для їх закупівлі, виникла проблема по всій Україні. Склади були порожні і ми не мали, де їх придбати. Активність волонтерів вирівняла цю ситуацію і дала нам тверду надію, що в нас все буде добре. Маємо всі розуміти, що медики мають бути найперше захищеними, адже вони надаватимуть допомогу хворим. На жаль, мушу констатувати той факт, що маємо значний ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію. Є побоювання, що це пройде не швидко. Проте ми готові працювати і рятувати людей. Ми постійно працюємо з персоналом, проводимо тренінги, навчання. Наші медики є дуже фаховими і вони готові вступити у боротьбу з інфекцією.– Почну з того, що кожен керівник має пильнувати за станом умов перебування пацієнтів і персоналу в закладі. Перебування має бути безпечним та комфортним. Потрібно створити належні умови для роботи персоналу. І пацієнт має перебувати під час лікування у комфортних умовах. Не моя вина в тому, що мені залишилась така «спадщина», що мені потрібно було займатися ремонтами. Мій перший ремонт – це був ремонт харчоблоку. Я не вважаю допустимим приготування їжі в антисанітарних умовах, коли зі стелі сиплеться штукатурка. Ці закиди, що це «будівельна організація», звучали від тих людей, котрі не розуміють, що навіть Національна служба здоров’я ставить вимогу про відповідність матеріально-технічної бази. За цей час ми придбали і чимало обладнання, про котре кілька років тому наші спеціалісти боялись навіть мріяти. Ми пишаємось, що маємо фіброгастроскоп, колоноскоп... При цьому ми маємо спеціаліста, за котрого борються обласні медичні заклади. Нашого Михайла Грицьківа запрошують на роботу обласні установи. Він пам’ятає, що заклад доклав зусиль до його освіти і як патріот нашого району залишається працювати у Золочеві. Ще одним великим кроком вперед є придбання обладнання для гемодіалізу. Це дуже знаково для нашого району. Не всі райони мають таке устаткування. Надання процедури гемодіалізу рятує життя людей. Наші пацієнти, котрі раніше лікувались у Львові, зараз проходять процедуру гемодіалізу у Золочеві. І їм, окрім всього, не потрібно думати як після такої складної процедури добиратись додому... Ми також плануємо придбати напівавтоматичний біохімічний аналізатор для Поморянської дільничної лікарні, комплект для трансуретральних маніпуляцій та операцій (урологічне обладнання), апарат штучної вентиляції легень, кардіодатчик для апарату УЗД. У процесі закупівлі вже аналізатори для лабораторії КНП «Золочівська ЦРЛ», лазерний коагулятор, літотриптор, спірограф, безтіньова лампа для операційної. Працюємо, не зупиняємось на досягнутому. Нам важливо мати якісне обладнання і фахових спеціалістів. І над цим ми активно працюємо.– Все складно, неоднозначно. Але реформа необхідна. Час вимагає змін від держави, від тих, хто організовує процес, від кожного медичного працівника, зрештою, від кожного пацієнта в плані відповідального ставлення до свого здоров’я. Реформа потребує колосальних зусиль, переосмислення і виправлення допущених прорахунків. А тоді вже будуть добрі результати, Ми пишаємось, що ми уклали угоду із Національною службою здоров’я. Процес підписання декларацій йшов непросто. Богу дякувати, ми справились з цим. Зараз охоплено деклараціями 73 відсотки населення. Первинка працює добре. Тепер вторинна ланка. З Національною службою здоров’я ми підписали сім пакетів. Проте не зупиняємось на цьому. Насамперед наголошу, що Національною службою здоров’я передбачено вимоги до лікувальних закладів для підписання медичних гарантій. Це матеріально-технічна відповідність, кадрове забезпечення, якість надання медичної послуги відповідно до стандартів НСЗ. Для прикладу, надання допомоги інсультним хворим є неможливим без наявного КТ-обладнання та реабілітолога. На жаль, цього обладнання ми поки не маємо. Але ми цей пакет підпишемо. Вже маємо домовленості з фірмою, котра встановить на території лікарні комп’ютерний томограф, окрім того ця фірма зробить ремонт у тому приміщенні, яке ми надамо в оренду. Також у нас буде встановлено мамограф. Реабілітолога ми отримаємо шляхом спеціалізації нашого лікаря-фізіотерапевта. Під час ремонту в приміщенні вона навчатиметься і здобуде нову спеціальність реабілітолога. Таким чином, ми маємо намір підписувати ще один пакет по інсультах. У планах підписання пакету по ендоскопії завдяки тому, що ми стали переможцями конкурсу проєктів в рамках співробітництва територіальних громад. Ініціатором була Струтинська сільська рада, завдяки чому ми придбали відеостійку. Це теж вимога Національної служби здоров’я. Всі обстеження, які проводяться лікарем, мають мати відеозапис з метою архівування та звітування перед НСЗ.Маємо знайти кошти для того, щоб реанімаційне відділення відремонтувати повністю. Воно буде не просто гарне, а відповідатиме сучасним вимогам. Маю мрію знайти інвестора і поповнити діагностичну базу. Нам дуже потрібен новий УЗД-апарат екстракласу з новими функціями, лабораторне обладнання. І ще мрію про новий санітарний автомобіль.– Моя мрія зберегти цю службу. Про загрозу, яку несе туберкульоз знають всі. Але на жаль, фтизіатрична служба знаходиться в не дуже доброму стані. Служба гине, а пацієнтів-туберкульозників стає все більше й більше. Ми мусимо зберегти фтизіатрію. Ми дуже тішимось, що Львівська обласна рада прийняла мудре рішення і повернула нам приміщення, яке до 2002 року було на балансі Золочівської районної ради. Це приміщення переходить у нашу власність із прекрасно збереженим рентген-апаратом, лабораторним обладнанням. У цьому приміщенні встановлено енергозберігаючі лічильники. На енергоносії цього закладу витрачається дуже невелика сума. Сподіваюсь на розуміння районної влади і спільними зусиллями нам вдасться зберегти фтизіатричний кабінет.– Що надихає Вас у роботі?– Я надзвичайно вражена тим, що життя дарує дуже несподівані відкриття. Коли було створено блокпост на межі з Тернопільською областю і повстало питання цілодобового чергування, наші дівчата мудро і достойно вийшли на ці дванадцятигодинні чергування. Різна погода, ризики, перебування не на робочому місці. Хочу відзначити фельдшерський склад, який взяв на себе цю відповідальність. Коли бачу плюси в роботі у мене ростуть крила.– Я тішусь, що у нас такий чудовий колектив. У нас свої історичні традиції. У нас панує атмосфера взаємодопомоги, взаєморозуміння. Колектив фаховий та відповідальний і я дуже тішусь цьому. Вітаючи усіх з професійним святом, я зичу всім: і медикам, і всій громаді міцнющого здоров’я. Достойно пережити всі виклики з вірою у Господню допомогу. Я дуже дякую за жертовну працю наших медиків. Бажаю, щоб держава цінувала і зберігала медичні кадри. Щоб достойно була оцінена і роль, і праця наших медиків. Розуміння нам від наших пацієнтів. Наш заклад міцно стоятиме і розвиватиметься. Я вірю в це.Під час нашого інтерв’ю Ганна Михайлівна провела оглядову екскурсію оновленими відділеннями. Ще трохи і завершать роботи у реанімаційному відділенні і це вже буде зовсім новий рівень. Вражає оновлене пологове відділення – індивідуальні палати для матері та дитини, родильні зали, оснащені сучасним обладнанням, санвузли... Мимоволі ловлю себе на думці, що такі умови не завжди є в обласних закладах. Ключовою тут є як роль керівника лікарні, так і злагоджена робота всього медичного колективу. То ж напередодні свята зичу всім медичним працівникам здоров’я та стійкості, злагодженої праці і поваги від людей.