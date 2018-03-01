Обирайте лікаря для себе та своєї родини

nus.in.ua, 4 тра 2018, 15:08

Про реформу системи охорони здоров‘я в Україні чуємо вже впродовж тривалого часу мало не щодня. Суперечлива інформація лунає з вуст висококваліфікованих спеціалістів, менеджерів, політиків, журналістів, аналітиків, небайдужих громадян, а також відвертих інтриганів, профанів не додає, чесно кажучи, нам, простим громадянам оптимізму. Але всі ми переконані, що зміни необхідні, вони неминучі, що кожен практичний крок все ж наблизить нас до подолання зневіри. Ось таким дуже важливим кроком і є підписання декларації кожного громадянина з лікарем.

2 квітня і розпочалася офіційна кампанія з підписання декларацій із лікарями. Вибрати сімейного лікаря можна незалежно від місця реєстрації або проживання. Дорослі мають обрати для себе терапевта, для дітей – педіатра. За словами керівника Міністерства охорони здоров‘я України Уляни Супрун, кампанія буде розгортатися поступово, у міру готовності кожного медичного закладу.

Ми завітали у Золочівську поліклініку до завідувача поліклінічного відділення Золочівської центральної районної лікарні Ірини Юріївни Найди, щоб дізнатися як на Золочівщині відбувається кампанія з підписання декларацій.

– Ірино Юріївно, розкажіть детально як обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію?

– Обрати свого лікаря – це означає підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Декларація – це форма заяви, якою пацієнт повідомляє, що обрав саме цього лікаря і цей лікувальний заклад.

Обрати лікаря можна у будь якому лікувальному закладі незалежно від місця прописки. Для цього потрібно, щоб пацієнт звернувся до лікаря з паспортом (для дитини потрібно свідоцтво про народження і документ одного з батьків (паспорт та ідентифікаційний код) та мобільним телефоном.

Декларація заповнюється в електронній системі охорони здоров'я. Під час її заповнення на мобільний телефон пацієнта має прийти смс з кодом, який потрібно внести в систему. Після того пацієнт уважно перечитує декларацію. Видруковується вона в двох примірниках, підписується пацієнтом. За дітей до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Один екземпляр залишається в лікувальному закладі, а інший видається пацієнтові.

Лікар не може відмовити пацієнту у підписанні декларації через хронічні захворювання пацієнта, його вік, стать, соціальний статус, матеріальне становище. Єдиною причиною відмови є те, що лікар уже має оптимальну кількість пацієнтів (для терапевта 2000, для сімейного 1800, для педіатра 900). У такому разі заклад, в який звернувся пацієнт має запропонувати йому іншого лікаря.

– До якого часу ми, пацієнти, маємо визначитись із лікарем?

– Час підписання декларації є необмеженим. Підписати декларацію можна у будь- який час, наприклад під час вашого наступного візиту до лікаря. Кінцевого терміну підписання декларації немає. Процедура підписання декларації займає певний час. Не завжди є безперешкодний доступ до електронної системи, тому пацієнт повинен залишити лікарю номер свого мобільного телефону, щоб після налагодження доступу до електронної системи лікар зміг зателефонувати до пацієнта і запросити його на прийом для підписання декларації. Для того щоб лікар мав змогу активно працювати над оформленням декларацій, його робоче місце повинно бути обладнане комп'ютером, принтером і сканером та в нього має бути безперебійний доступ до Інтернету.

– Яка кількість лікарів пропонується пацієнтам до вибору?

– У Золочівській поліклініці працює 18 лікарів, з якими можна підписати декларації. Це терапевти та сімейні лікарі. У дитячій консультації підписання декларацій проводять 10 педіатрів. Загалом по району працюють 55 лікарів первинної ланки, які ведуть амбулаторний прийом, зареєстровані у системі е-Health та готові до підписання декларацій.

– А ще про обов‘язки лікарів первинної медичної допомоги і чи є ажіотаж навколо підписання декларацій?

– У компетенцію лікаря, що надає первинну медичну допомогу входить – спостереження за здоровою дитиною чи дорослим пацієнтом, ведення хворих з гострими та хронічними захворюваннями, скерування на лабораторні та інструментальні обстеження, проведення профілактичних щеплень, виявлення факторів ризику до розвитку захворювань, видача потрібної довідки, листка непрацездатності, скерування для проходження медико-соціальної експертизи та медичного огляду, за потреби скерує до інших спеціалістів. Якщо лікар буде у відпустці, допомогу пацієнту буде надавати інший лікар, який працює в тому ж лікувальному закладі.

Жодна людина не залишиться без медичної допомоги. Обирайте довіреного лікаря для себе та своєї родини.

Ось і маємо першу інформацію про стан справ у Золочеві. Надалі ще неодноразово будемо спілкуватися з І. Найдою та іншими відповідальними особами щодо впровадження медичної реформи на Золочівщині. У наступних номерах нашого часопису публікуватимемо інформацію про інших лікарів-педіатрів та лікарів з амбулаторій та лікарів м. Глиняни та смт. Поморяни.









Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА