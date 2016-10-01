Кабінет лікувальної терапії - у дитячому відділенні Золочівської ЦРЛ

nus.in.ua, 1 лютого 2018, 16:29

Про сприятливу дію лікувальної фізкультури на здоров’я людини відомо давно. Фізичні вправи для лікування та профілактики хвороб застосовувалися в Індії, Китаї, Стародавньому Римі та Греції ще до нашої ери. Вивченням їхнього впливу на людський організм займалися також Гіппократ і Авіценна. Актуальність відкриття кабінету реабілітації та лікувальної фізкультури є незаперечним фактом.

У дитячому відділенні Золочівської центральної районної лікарні невдовзі запрацює кабінет лікувальної терапії. Раніше такі зали могли дозволити собі лише обласні спеціалізовані заклади охорони здоров‘я. А зараз завдяки старанням та наполегливій праці завідувача дитячим відділенням Івана Тершовчина, такий кабінет, обладнаний сучасним обладнанням і тренажерами, які відрізняються високою якістю, безпечністю, функціональністю і комфортом, меблями, шведськими стінками, біговими доріжками, спортивним інвентарем, діє і в Золочеві.. Після реконструкції дитячого відділення, збільшилась площа, де зараз облаштовано кабінет для занять лікувальною фізкультурою та масажем.

Микола ТЕРШОВЧИН, депутат Золочівської міської ради, лікар-педіатр:

– Це велика мрія і велика праця мого батька, завідувача дитячим відділенням Івана Миколайовича Тершовчина. Ним було потрачено чимало зусиль, вкладено багато праці для того, щоб цей кабінет запрацював. Звісно, цього б не відбулось, якби не повне сприяння, підтримка та розуміння із боку головного лікаря Ганни Самчкуашвілі. У відділенні реабілітаційну та відновну терапію отримуватимуть діти від народження і до досягнення сімнадцятирічного віку. Насамперед це діти із неврологічними патологіями. Захворюваннями центральної нервової системи, периферичної нервової системи, дітки, які мають родові травми… Тобто це три основні патології: пульманологічна (захворювання органів дихання), неврологічна та ортопедична (захворювання опорно-рухового апарату). До послуг наших пацієнтів – електрофорез, парафінонагравіч, УВЧ та СВЧ-терапія, магнітотерапія та іонофорез. З обладнання, яке тут встановлено, це балансувальна дошка, батут, велотренажер, бігова доріжка та орбітрек, дошка Євмінова, яка особливо корисна для хворих із болями у хребті, сколіозом, шведська стінка, масажні килимки для стоп, спецпокриття татамі та інший спортивний інвентар. Звичайно, таке обладнання коштує недешево, але не можна говорити тільки про гроші, коли йдеться про відновлення здоров’я людей. Це не дорога пігулка, яка може допомогти лише одному хворому. Ці апарати здатні допомогти сотням пацієнтів. Добре, що є люди, які з розумінням ставляться до потреб жителів міста і району і допомагають втілювати хороші задуми в реальному житті. Фінансово допомагали і підтримували народний депутат Тарас Батенко, який виділив більше 50 тисяч гривень, із бюджету Золочівської міської ради було виділено 50 тисяч гривень, з районного бюджету – 40 тисяч гривень.





Леся ГОРГОТА

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