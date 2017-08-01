Ще одна автомобільна стоянка у Золочеві

nus.in.ua, 29 вересня 2017, 16:09

У Золочеві розпочато будівництво автомобільної стоянки на вул. Героїв УПА.

Про спорудження автостоянок у місті розповідає Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Цьогоріч у місті чимало зроблено. Дбаємо і про пішоходів, і про водіїв, будуючи тротуари та автостоянки. Вже збудовано автостоянки на вулиці Січових Стрільців, на вулиці Польній, навпроти районної поліклініки. Зараз розпочали будівництво автостоянок на вул. Героїв УПА та на вул. Ак. Павлова навпроти Золочівської районної лікарні. Також Генеральним планом нашого міста передбачено будівництво автостоянок на вул. Чорновола – від районного Народного дому до комплексу Христос і самарянка та по вул. Кривоноса, також біля районного Народного дому. Це дасть можливість значно розвантажити місто. Ми всі бачимо наскільки воно перевантажене зараз автотранспортом.

Леся ГОРГОТА

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