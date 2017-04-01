Ремонтують вулицю Бенівську

nus.in.ua, 30 серпня 2017, 15:33

У Золочеві розпочато ремонт вулиці Бенівської.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– У Золочеві чимало вулиць потребують ремонту. В міру можливостей намагаємось ремонтувати їх. Сьогодні дійшла черга і до вулиці Бенівської. Частину коштів виділили із міського бюджету. Також субвенцію надасть Струтинська сільська рада. Допомогти зголосились і підприємці Василь Кривуцький та Михайло ГриневичЗараз влаштовуємо водовідведення. Дорогу покриють щебенем. У нас є проект на капітальний ремонт вулиці Бенівської, але вартість таких робіт кілька мільйонів гривень. Тому робимо поки що те, що в наших силах. А далі шукатимемо можливості зробити більше.

Леся ГОРГОТА

