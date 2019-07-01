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Управління Служби безпеки у Львівській області інформує

nus.in.ua, 7 грудня 2019, 18:40
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Управління Служби безпеки у Львівській області інформує

За матеріалами Служби безпеки України до суду скеровано обвинувальний акт по підозрі організованого злочинного угруповання, яке створило мережу незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

На території Львівської області семеро мешканців регіону налагодили протиправну схему циклічного виробництва контрафактної горілчаної продукції з нелегальної сировини сумнівної якості, яку їм поставляв тернополянин. Готову підробку зловмисники реалізовували в різних регіонах України під виглядом відомих брендів з використанням фальсифікованих марок акцизного податку.

Під час обшуків правоохоронці виявили спирти невідомого походження, партію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму понад 1 мільйон гривень та підроблені марки акцизного податку.

За вказані правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

«Шановні мешканці регіону, реалізація вказаних матеріалів відбулась завдяки свідомості громадян, які вчасно поінформували Службу! Сподіваюсь на подальше сприяння громади в спільній боротьбі задля благополуччя Львівського регіону»
З повагою
Начальник УСБУ у Львівській області Юрій Гончаров.

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