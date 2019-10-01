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Звернення начальника Управління СБУ у Львівській області до мешканців регіону

nus.in.ua, 2 грудня 2019, 12:01
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Звернення начальника Управління СБУ у Львівській області до мешканців регіону

Звернення начальника Управління СБУ у Львівській області до мешканців регіону
Шановні львів’яни, з огляду на останні події, які відбуваються на інформаційних просторах Львівщини звертаюся до Вас як новопризначений керівник Львівського УСБУ.
Прозорість, відкритість дій та зв’язок з суспільством задля захисту громадян ‒ це основні пріоритети Служби. Хочу запевнити, що регіональний орган Служби безпеки України і надалі вживатиме максимум зусиль для забезпечення спокою в регіоні і захисту мешканців Львівщини від протиправної діяльності організацій та окремих громадян, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам регіону.
Аналізуючи маніпулятивні заяви щодо моєї особистості та моєї діяльності, які не відповідають дійсності, хочу попросити Вас про таке. Шановні мешканці регіону, усі хто володіє інформацією стосовно протиправної діяльності у всіх сферах суспільного життя, насамперед щодо контрабандної складової на митницях, повідомляйте про це на адресу УСБУ у Львівській області. Запевняю Вас, що у боротьбі з протиправними діями, контрабандними та корупційними проявами ніхто не матиме преференцій від мене ‒ ні «місцеві царьки», ні бізнесмени, ні керівники державних органів влади.
З повагою
генерал-майор Ю. Гончаров

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