СБУ спільно з іноземними партнерами припинила діяльність міжнародного угруповання контрабандистів цигарок

nus.in.ua, 10 липня 2019, 16:21

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР, Генпрокуратурою, Податковою і митною службою Великої Британії та спецслужбами Польщі провели масштабну операцію з припинення діяльності міжнародного угруповання, яке організувало контрабанду тютюнових виробів з України до країн Євросоюзу.



Про це повідомив т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов під час спільного брифінгу з Генеральним прокурором України Юрієм Луценком, Директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою та заступником Голови директорату міжнародних операцій Митної та податкової служби Великої Британії Девідом Гонтлі.

Спецоперація під назвою «Магма» відбувалась у тісній взаємодії з британськими партнерами і була проведена у три етапи.

На території Одеської області за місцем незаконного зберігання виготовленої тютюнової продукції було вилучено цигарок на суму понад п’ятдесят мільйонів гривень.

У прикордонних районах Закарпатської області під час обшуків правоохоронці затримали 13 вантажних автомобілів з тютюновими виробами на рекордну за часи Незалежності суму ‒ 70 мільйонів гривень.

На завершальному етапі спецоперації оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входять понад десять громадян України, Польщі та Білорусі. «У нашій країні ділки організували на території Київської області, зокрема Києво-Святошинського та Макарівського районів, підпільні цехи та складські приміщення, де здійснювалось незаконне виробництво та зберігання тютюнових виробів», ‒ підкреслив Іван Баканов.

Потім контрафактна продукція контрабандою переправлялась через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Співробітники СБ України також виявили на території Одеської області підпільну поліграфічну фірму, де учасники угруповання друкували етикетки пачок цигарок відомих брендів, які використовуються для пакування контрафакту, виготовленого у нелегальних цехах на Київщині. «Виявлені нами контрабандні схеми доводять, що це проблема не тільки України, існує організований міжнародний трафік, який не помічає будь-яких кордонів, але спільними зусиллями ми здатні з ним боротися», - зазначив Юрій Луценко.



Третього липня поточного року пройшла чітко скоординована операція СБУ, ДБР, Генпрокуратури та іноземних партнерів, у межах якої проведено санкціоновані слідчі дії на території України та Великобританії. В Україні обшуки проводились за місцем знаходження підпільних цехів та складських приміщень, а також за адресами проживання фігурантів кримінального провадження.

СБУ виявила дві обладнані лінії для незаконного виготовлення тютюнових виробів, п’ять тисяч акцизних марок, понад три мільйони цигарок, три тонни тютюну та матеріали для фасування контрафактної продукції. «Це наймасштабніша операція з протидії контрабанді тютюнових виробів, що проведена спільно з іноземними партнерами. Вона перша в історії України та Євросоюзу», ‒ наголосив т.в.о. Голови СБ України.

Бюджет Великої Британії від цієї схеми щороку втрачав десятки мільйонів фунтів стерлінгів. «У Європі контрабанда підриває економічну стабільність держав і є джерелом фінансування тероризму. Гроші, отримані від контрабанди, злочинці використовують для політичної корупції та лобіювання власних інтересів», ‒ зазначив Девід Гонтлі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204, ст. 209 та ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. «Встановлюється причетність до функціонування контрабандного каналу працівників фіскальної та прикордонної служб, адже він не міг існувати без їх участі», - підкреслив Роман Труба.

Служба безпеки України продовжить рішучу боротьбу з контрабандними схемами спільно з українськими колегами та іноземними партнерами.

Пресцентр СБ України