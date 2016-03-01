Медійники вникають у всі проблеми розвитку країни

nus.in.ua, 30 листопада 2018, 13:54

26–27 листопада у Києві зібрався Національний прес-клуб реформ «Децентралізація: результати, виклики і перспективи». Це вже п’ятий подібний захід, який проводить Асоціація міст України у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). Понад 100 медійників з регіонів зібрав Національний прес-клуб реформ.

До медіа-заходу долучились журналісти із Львівщини – Андрій Болкун (Leopolis.news), Юрій Лобан (Львівський портал) та Леся Горгота («Наша українська справа»).

На заході планував виступити Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Втім, через напружену зовшнішньополітичну ситуацію, його виступ скасували.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, зважаючи на останні події та ймовірність запровадження у країні воєнного стану, розповів про особливості правових засад його прийняття, про дії органів державної влади в умовах воєнного стану, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Найбільше часу у перший день роботи прес-клубу приділили питанням бюджету наступного року. Адже саме із питань фінансів місцеві експерти АМУ найбільше консультують місцеві ради, особливо новостворені об’єднані громади.

– Перед медійниками виступила експерт АМУ з розробки законодавства та управління ресурсами органів місцевого самоврядування Людмила Даменцова, яка розповіла про приєднання громад селищ та сіл до міст обласного значення. Як відомо, на Львівщині створено 40 об’єднаних територіальних громад. На жаль, Золочівщина тут пасе задніх. У нас не створено жодної ОТГ, хоча перспективний план не змінювався з 2015 року. З цього приводу навіть Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування підготувати інформацію щодо районів, де громади не об’єднуються, а також фактів можливого блокування реформи на районному рівні, – розповідає Леся ГОРГОТА.

Цікавою стала дискусія щодо успіхів та планів на 2019 рік реформи медичної галузі. Про неї говорив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк:

– 22 мільйони людей вже обрали свого сімейного лікаря. 76% пацієнтів задоволені лікарями, яких обрали. А в 2019 році буде запроваджено електронні медичні документи: карта пацієнта, направленння до спеціаліста, рецепт і лікарняний.

Інша дискусійна панель стосувалась опалювального сезону в Україні, позиції та кроків Асоціації міст України щодо виведення галузі ЖКГ на новий якісний рівень. Адже нещодавні події у окремих містах України, коли у зриві опалювального сезону центральна влада звинуватила саме мерів міст, підтверджують наявність проблем у цій галузі.

Зі свого боку, АМУ неодноразово повідомляла про необхідність закладення у Державний бюджет коштів для відшкодування субсидій та різниці в тарифах на опалення, яке б попередило ріст боргів теплопостачальних підприємств перед постачальниками газу та електричної енергії. Інша вимога АМУ – передати органам місцевого самоврядування повноваження із встановлення тарифів, а також передати підприємства з теплопостачання у комунальну власність місцевих громад.

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан розповів, чого чекати від Держбюджету на 2019 рік. Основне, що тривожить громади: чи матимуть вони у наступному році достатньо ресурсів для розвитку.

За інформацією Слобожана експерти Асоціації міст України брали участь у підготовці проекту Державного бюджету на 2019 рік. Цікаво, що АМУ долучилась до роботи над проектом із самого початку його розробки, а також брала участь у бюджетних консультаціях та готувала пропозиції, які враховують інтереси органів місцевого самоврядування.

Що вдалося врахувати завдяки пропозиціям АМУ?

По-перше, відстояли відрахування до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад 37% надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. Додатково, до місцевих бюджетів зараховуватимуться адміністративні штрафи та інші штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

По-друге, скасують пільги зі сплати плати за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення. За приблизними оцінками, через встановлені державою преференції зі сплати податку за землю для підприємств залізничного транспорту місцеві бюджети понесли втрати не менш як мільярд гривень.

«Головна мета децентралізації – це надання якісних послуг населенню, а об’єднання громад – це інструмент досягнення цієї мети», – сказав Олександр Слобожан.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА