Чому досі працює голова райдержадміністрації, якщо в районі не створено жодної ОТГ?

nus.in.ua, 2 жовтня 2018, 11:49

Цими днями у Тернополі проходив День діалогу з владою. Цей традиційний щорічний захід слугує майданчиком для обговорення питань і вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо результатів реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, впровадження секторальних реформ, удосконалення законодавчої бази. День діалогу з владою проводиться Асоціацією міст України в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС).

На заході зібралося близько 400 учасників: голови громад-членів Асоціації міст України, народні депутати, представники парламенту, уряду та профільних міністерств, а також проектів міжнародної технічної допомоги – партнерів Асоціації міст України, експертного середовища.

Відкрив День діалогу з владою голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що, готуючись до заходу, АМУ зібрала близько 200 проблемних питань громад. У тому числі ті, що не були вирішені після минулорічного форуму в Одесі. «На цьогорічному Дні діалогу ми обговорюємо результати та виклики реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, а також законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства та містобудування», – сказав Віталій Кличко.

Перед учасниками Форуму виступив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Глава Уряду, зокрема, сказав: «Ще кілька років тому, зазвичай, у нас були монологи: центральна влада говорила одне, місця – інше. І вони один одного не чули. Ми побудували нову систему. Перед нами стоїть завдання – побудувати економічно сильну державу. Чи можливо це без сильних громад? Ні. Місцеве самоврядування потрібно стверджувати шляхом зміцнення повноважень, передачі ресурсів і відповідальності. Це три фундаменти, на яких базується місцеве самоврядування».

Голова АМУ Віталій Кличко та Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джама Гулейд підписали меморандум про наміри та взаємодію між АМУ та ЮНІСЕФ щодо співробітництва у сфері захисту прав дітей, надання соціальних послуг та впровадження децентралізаційної реформи. Метою цього меморандуму є консолідація зусиль Асоціації міст України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямованих на створення належних умов для розвитку дітей та молоді, зокрема, шляхом покращення якості послуг соціально-гуманітарної сфери у царині соціального захисту, освіти, охорони здоров’я в контексті децентралізаційної реформи.

«Необхідно визначатись із терміном добровільного об’єднання громад. Для цього маємо провести консультації з усіма громадами, профільними асоціаціями місцевого самоврядування, міжнародними партнерами і всіма учасниками процесу щодо терміну добровільного об’єднання громад. Можливо дати ще один рік на цей процес. А далі прийматимемо рішення про адміністративне об’єднання громад згідно із затвердженими перспективними планами в обласних радах», – про це сказав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Також урядовець наголосив на необхідності пришвидшення прийняття парламентом закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України».

«Якщо РДА заважає ініціативним громадам пройти процес об’єднання і стати заможними і самодостатніми, ми будемо точково займатися цим питанням. В Україні 122 райони, де не сформовано жодної ОТГ, хоча в 65 з них голови РДА працюють на своїх посадах з 2015 року. В мене виникає логічне питання, чому вони досі там працюють, коли Президент України, Прем’єр-міністр України і парламент взяли курс на децентралізацію і об’єднання ще в 2014 році? Тому прийняття закону про засади адміністративно-територіального устрою, який вже підтримав профільний парламентський комітет, дасть можливість, попри відсутність конституційних змін, прибрати подвоєння повноважень персоналу і сформувати устрій з якісним сервісом», — наголосив Геннадій Зубко.



Леся ГОРГОТА