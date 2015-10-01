Презентація психологічного трилера Андрія Любки

nus.in.ua, 21 вересня 2018, 15:42

Ще за тиждень до початку Львівського Книжкового Форуму, місця щорічного паломництва, постійної «дислокації» книголюбів із усієї України, на запрошення Золочівської районної організації «Просвіта» та сім’ї Новосад, у Золочеві відбулась презентація нового роману «Твій погляд. Чіо-Чіо-Сан» молодого та вже достатньо відомого письменника, поета, есеїста, Андрія Любки, автора роману «Карбід» (2015, фіналіст конкурсу «Книга року Бі-Бі-Сі»), збірки оповідань «Кімната для печалі» (2016, яка також була презентована у Золочеві у жовтні 2016 року), збірки історій «Саудаде» (2017), трьох збірок поезій та двох книжок есеїв та прози.

Захід відбувся у значимому для золочівської інтелігенції місці – у залі, в якому у 1911 році Іван Якович Франко читав свою поему «Мойсей». Разом із Андрієм Любкою у якості модератора заходу до Золочева завітав колега по перу, класик української літератури Юрій Винничук. Він розповів поціновувачам творчості письменника свої враження про письменницьку та перекладацьку діяльність Любки, про перше враження від його нового роману: «Коли я спостерігаю за його творчістю та діяльністю, я бачу себе, але нереалізованого, бо моя молодість припала на той час, коли я своїх творів не міг друкувати. У Андрія вже вийшло декілька книжок і всі доволі цікаві… Поки із цієї книги я прочитав лише 60 сторінок. І вже бачу, що відірватися важко. Це роман про помсту, велику любов і з перших сторінок відомо, що дружина героя, тендітна Ралука гине під колесами автомобіля п’яного судді. Героя опановує бажання помститись і вбити суддю. Але чи уб’є? І чим це закінчиться – невідомо. Я думаю, що це цікава «закрутка», яка можливо заслуговує фільму. Андрій цікавий ще тим, що відрізняється від більшості письменників, які люблять тільки «себе коханого» та займаються лише своєю творчістю, а він ще й багато перекладає. У його доробку є вже кілька книжок, які не є надто популярними, але це дуже гарний старт. Це є дуже добрим для письменника, коли він береться перекладати, займатися, крім письменницької діяльності чимсь іще, він дуже близький мені, бо я теж люблю упорядковувати, перекладати, «витягувати» забуті імена».

Презентуючи свою книгу, Андрій Любка розповідає: «Цей роман я писав три роки і він називається «Твій погляд. Чіо-Чіо-Сан». Чіо-Чіо-Сан – це головна героїня опери Пучіні «Мадам Баттерфляй», однієї з найкращих у історії оперного мистецтва. Цікавий факт про цю оперу хіба той, що улюбленою виконавицею ролі була мадам Баттерфляй була Крушельницька. Це українка, назавжди записана як найкраща японка в історії світового виконавського мистецтва». Попри сумну для України типовість ситуації-зав'язки у романі, я не хотів писати соціально-політичний роман про боротьбу з корупцією чи про якісь хвороби нашого суспільства. За жанром – це психологічний трилер. Мені важливішою є доля головного героя і його дружини, їхня певна психічна еволюція або деградація, у цих умовах, після цієї трагедії. І мені важливіше було розказати що ним рухає. Так, ця ситуація типова в Україні, але вона зачіпає такі архетипні, абсолютно базові фундаменти чоловічності, маскулінності як такої, виявляється, що жодної справедливості не існує. Молодий чоловік, у якого були свої плани на життя виявляється безпомічним, більше того, відчуття провини за дівчину, яку він пошлюбив та привіз, за сюжетом, у місто Ужгород натомість більш безпечних Варшави чи Києва. Мені було цікаво досліджувати і розуміти цього головного героя, який наважується на такий крок – помсту. Після цієї зав’язки починається антидетективна частина, тому що починається стеження героя за суддею, починається переслідування. Дія сюжету розгортається в Ужгороді. Оскільки це моє рідне місто, я добре знаю як воно виглядає, то використані дрібні деталі надають роману правдоподібності. У своєму відгуку до книги видавець, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Сzernowitz Святослав Померанцев, написав так: «Читаючи цей роман, мене не покидало враження, що насправді я дивлюся фільм, настільки тут усе кінематографічно. Це психологічний трилер з елементами еротики і оперних арій (хоча оперних арій, на жаль, більше). Сюжет, у якому напруга зростає з кожною прочитаною сторінкою, центральноєвропейський роман, дія якого розгортається в Польщі, Україні та Румунії. Детектив із вражаючим фіналом, післясмак якого наче в доброго вина, хочеться розтягнути надовго». Ілюстрації до книжки створила київська художниця Альона Шум.

Перша презентація відбулась 9 вересня під час ІХ Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ, а зустріч із золочівськими читачами пройшла у рамках Всеукраїнського туру, під час якого Андрієм Любкою заплановано подорож 13 містами нашої держави.

Чарівна модератор Галина Новосад допомогла провести митцям насичений питаннями та поясненнями затишний вечір, який пройшов у атмосфері натхнення, емоційного сприйняття та зацікавленості у небанальну глибину представленого автором твору.







Єва ТОЦЬКА

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