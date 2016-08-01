nus.in.ua, 31 серпня 2018, 11:14

Добрий і щирий святковий вечір 24 серпня у Золочеві був помережений гарною музикою, солов‘їною українською піснею, конкурсами та розвагами, сповнений дружніми зустрічами, щирими посмішками та щедрим частуванням. Вечір став дійсно пам’ятним для кожного золочів‘янина і гостя нашого міста. В день такої жаданої у наш буремний час, скропленої кров’ю загиблих героїв і материнськими слізьми Незалежності України, народ повинен тримати голову високо, а серце гарячим. Виховання дітей і навіть виховання себе у патріотичному дусі тепер особливо має значення. Усвідомлення цінності того, що є у нас, надихає стояти на ногах твердо і непохитно.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків привітав громаду міста з Днем Незалежності України: «Коли ти бачиш дійсність і розумієш усю її несправедливість і в тебе не сверблять руки покласти цьому край, тоді ти боягуз. Бачити, розуміти і не повстати супроти безмежної несправедливості – значить бути не людиною, а слимаком», – ці слова належать Герою України, дисиденту, політв’язню, автору «Акту проголошення Незалежності України» Левку ЛУК’ЯНЕНКУ. Сьогодні, 24 серпня, 90 років від Дня народження цього велета духу, українця і патріота.

А ще він говорив: «Якщо нація хоче, щоб були зміни, вона мусить працювати, вона мусить боротися».

Якщо ви думаєте, що лише ви спричинилися до того, що 27 років тому створилась Українська Незалежна держава, то мушу вам нагадати, що Україна була завжди: 1945 рік – Україна – одна з засновників ООН; 1710 рік (308 років тому) – перша в світі Конституція Пилипа Орлика; 1550 р. (468 р. тому) – утворення Запорізької Січі; 1523 р.– надання Магдебурзького права Золочеву; 1188 р. – перша згадка про Пліснесько (20 км від Золочева), наше Пліснесько; 988 р. (1030 років тому) – Хрещення Київської Русі; 838 (1180 років тому) – перше Посольство України у Візантію; 482 (1536 років тому) – перша згадка про Київ.

Нам не 27 – ми на цій землі були завжди. Всі ми народжені вільними. Історія вільних людей написана не випадком, а вибором – їхнім вибором.

Декілька років тому до мене за порадою підійшов молодий хлопець через те, що їхав напідпитку на скутері, і його оштрафували на кілька тисяч гривень. Йому від діда у спадок дісталось 3 га землі. Запитав чи вторгує за ту землю кілька тисяч гривень, щоб сплатити суму штрафу. Мене це дуже вразило. Впродовж століть на цій землі жили його діди і прадіди. За неї вони билися і вмирали. Ця земля пам’ятає жовто-сині знамена, вперше підняті королем Данилом Галицьким. Ця земля пам’ятає козаків Богдана Хмельницького, котрий молився тут у Золочеві, у Церкві Святого Миколая. Ця земля пам’ятає славного гетьмана Мазепу і його боротьбу за державність. Ця земля пам’ятає велич наших перемог та гіркоту поразок і чисельних втрат. Ця земля пам’ятає безсметрні подвиги Героїв Крут, Січових стрільців, вояків УПА та новітніх героїв, котрі своє життя віддали за нашу територіальну цілісність у війні з москалями на сході України.

Ми не можемо змінити минулого, але саме від нас залежить, якою Україна буде завтра.

Саме нам з вами випала найбільша честь, яка випадає далеко не кожному – мати незалежну державу визнану всім світом, і зреалізувати віковічну мрію українського народу про сильну українську державу – добрий дім і землю, які нам дарував Господь. Знову повторю слова Митрополита Андрея Шептицького: «Не мовою шумних і галасливих фраз, а тихою і невтомною працею любіть Україну».

Від імені депутатів міста, членів виконкому, колективу міської ради та особисто від себе вітаю вас усіх, дорогі золочів’яни, з Днем Незалежності України».

Також на сцені відбулось привітання та нагородження маленької золочів’янки, топ-моделі Амелії Левенець-Дворянської, дівчинки, яка представляє наше місто по всій Україні, і вже здобула чимало перемог та нагород і входить у топ-100 найкрасивіших дітей 2017 та 2018 років. Цьогоріч – це звання маленької топ-модель Західної України – 2018.

Після офіційної частини святкувань відбулось покладання квітів до пам’ятних місць представниками Золочівської міської ради.

Музичними подарунками потішили золочів'ян гурт «FUNHOUSE» із чудовим виконанням-відтворенням відомих українських пісень та Віктор Винник із гуртом «Мері», що презентував свою пісню, присвячену військовим «Падала зоря». А також публіка мала змогу у його виконанні почути дуже актуальну за суттю пісню «Я з України» та хіти «Ромео», «Меридіани».





Єва ТОЦЬКА

Фото Ірини ДОМАРЕЦЬКОЇ