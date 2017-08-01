Спільно порядкуємо у парках і скверах

nus.in.ua, 8 серпня 2018, 17:26

Що може бути кращим за сонячні ранки у Золочеві? Особливо ранки середи, коли золочів‘яни, об‘єднані бажанням зробити своє місто кращим, спільно порядкують у парках і скверах.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Сьогодні, 8 серпня, традиційна громадська толока. Ми на вулиці Львівській порядкуємо сквер 20-ї річниці Незалежності України. Золочів готується до святкування нашого найбільшого національного свята – Дня Незалежності України. Власне дуже цікава історія цього скверу, тому що коли ми вирішили його створити, то на це не було жодної бюджетної гривні і донині сюди не вкладено бюджетних грошей, тільки громадську ініціативу. Це є прикладом того, що ми можемо, якщо захочемо. Закликаю усіх вірити у власні сили, вірити в те, що в наших селах, селищах, містах, в Україні все залежить лише від нас. Миру нам усім, успіху і процвітання нашим громадам і Україні.

Ігор КОРОЛЬ, працівник комунального підприємства, майбутній еколог:

– Сьогодні ми порядкуємо на вулиці Львівській. Вже стало доброю традицією, коли ми збираємось разом кожної середи для того, щоб зібратися у спільній праці для того, щоби завдяки цій праці наше місто розквітало, ставало кращим завдяки тому, що ми всі разом об‘єднаємось. Разом – ми сила.

Тарас КУЙБІДА, депутат Золочівської міської ради, «Об‘єднання Самопоміч»:

– Сьогодні в черговий раз ми проводимо громадську толоку у міському сквері ім. 20-ї річниці Незалежності України. Незабаром – День Незалежності і цей сквер має належно виглядати. Також ми впорядковуємо зелені насадження, підрізаємо сосни для кращої оглядовості. Спільними зусиллями ми зробимо наше місто кращим. В єдності – наша сила.

Леся ГОРГОТА