Не лише фізична підготовка, бажання освоювати військову справу, але знання англійської мови

nus.in.ua, 16 серпня 2018, 13:35

11 серпня у Малпільському спортивному центрі (Латвія) відкрива свої двері міжнародний санаторій «Балтійські гвардії 2018» – для молодіжних організацій з країн Балтії, Великобританії, Польщі та України. У цьому конкурсі Україна бере участь уперше. Цікаво, що юнаки та дівчата з шести країн беруть участь у змаганнях та спортивних матчах не у складі національних команд – їх розділили на групи по двоє учасників із кожної країни, так що тут точно – важлива не перемога, а участь та вміння знайти спільну мову. У змаганнях цього року традиційно візьмуть участь 130 підлітків віком від 14 до 19 років з Латвії, Литви, Естонії, Великобританії та Республіки Польща.

Діти українських військовослужбовців та діти учасників теперішньої російсько-української війни, в тому числі із Луганщини, представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях «Baltic Guard 2018». З метою покращити підготовку до представлення нашої держави у Латвії та урізноманітнити програму навчання молоді, окрім теоретичних і практичних занять, підліткам продемонстрували матеріально-технічну базу Навчального центру НГУ, на якій тренуються гвардійці, котрі прибувають до Навчального центру з різних куточків країни. Особливістю відбору стали не лише фізична підготовка, бажання освоювати військову справу, але й відмінне знання англійської мови.

Розминка, подолання смуги перешкод, стрільба зі стрілецької зброї у лазерному тирі, а також віртуальне керування комп’ютерним автомобільним тренажером спроектованим у вигляді грузового кразу, що знаходиться у Навчальному центрі та навчає юних керманичів їздити, як майже у справжньому БТР-і – це справжній квест для юнаків та дівчат, можливість випробувати себе та удосконалити свої вміння. Тут працювати необхідно злагоджено, бо керувати віртуальною машиною, як і справжньою, потрібно утрьох – водієві, командиру та навіднику. Крім практики та фізичної підготовки малим нацгвардійцям пояснили і теорію, зокрема як правильно поводитись у зоні підвищеного ризику і, наприклад, у випадку знаходження (в тому числі прихованої) вибухівки.

Начальник служби цивільного-військового співробітництва головного управління Національної гвардії України полковник Олег Балагура під час наших спостережень за тренуваннями дітей розповів про цю підготовку: «На базі Навчального центру Національної гвардії України міста Золочева, де ми зараз перебуваємо, відбувається підготовка дітей, що поїдуть на Мальпільські змагання. До них ми готуємо дітей, прагнемо навчити їх необхідних навичок, умінь для того, щоб вони достойно представили Україну на міжнародному рівні. Країна-засновник змагань Латвія провела їх уперше у 2012 році із дітьми із Естонії. Поступово, протягом наступних років, коло учасників збільшувалось і цьогоріч уперше на цей міжнародний вишкіл запрошені діти українських військовослужбовців. Це запрошення стало наслідком уже майже трирічної співпраці Національної гвардії України в рамках міжнародного співробітництва та Латвійської Республіки. З їхнім міністерством оборони триває співпраця вже майже три роки, вона почалась із доставки гуманітарних вантажів на територію Луганської та Донецької областей, а продовжилась тим, що латвійська сторона почала запрошувати дітей військовослужбовців Національної гвардії для екскурсійно-туристичних турів, а вже цього року наш візит відрізнятиметься тим, що ми будемо повноцінно приймати участь у змаганнях. Проводимо підготовку відповідно до програми змагань, що надійшла із Латвії, яка розрахована на 6 днів і у неї включена вогнева підготовка, тактична медицина, військово-інженерна підготовка, військова топографія (орієнтування на місцевості), трохи даємо ази із гірської підготовки, тому що це все буде входити в програму змагань. На них наші діти, окрім демонстрування своїх умінь, розкажуть про нашу державу, її досягнення, цінності, культуру, адже ці змагання спрямовані на розвиток патріотизму, національної свідомості, обізнаності у питаннях безпеки та лідерства, щоб вони у майбутньому могли це використовувати це у своєму житті».



Єва ТОЦЬКА

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