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Гвардійці Навчального центру здобули II місце на чемпіонаті Національної гвардії України з функціонального багатоборства

nus.in.ua, 19 липня 2018, 10:35
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Гвардійці Навчального центру здобули II місце на чемпіонаті Національної гвардії України з функціонального багатоборства

Гвардійці Навчального центру здобули II місце на чемпіонаті Національної гвардії України з функціонального багатоборства (кросфіту)
За звання найкращих із кращих змагалися більше сотні військовослужбовців Національної гвардії України у складі 17 команд, на чемпіонаті Національної гвардії України з функціонального багатоборства (кросфіт).
Де учасники виконували індивідуальні силові вправи, конкурували у воєнізованому кросі з подоланням перешкод та відпрацьовували силову естафету.
"Наш чемпіонат – це один з елементів, що створює та розвиває здорового сильного воїна. Історія сьогоднішнього єдиноборства – це щоденна фізична підготовка та наполегливі тренування кожного воїна-спортсмена. Я сам займався легкою атлетикою, боротьбою і знаю як це зміцнює дух колективу і твій власний, адже, людина в спорті стає стабільною і сильною, - розповів командувач НГУ генерал-полковник Юрій Аллеров на відкритті чемпіонату.
Під палаючим сонцем, загартовані спеціальними тренуваннями та долаючи власну втому, у складі збірної команди Навчального центру боролися за першість і звання чемпіонів: капітан Володимир Глушко, старший лейтенант Руслан Марків, лейтенант Роберт Мікла, старшина Андрій Фалатович та старший сержант Андрій Кривий.
Після повернення з чемпіонату особовий склад частини зустрів призерів оплесками, а командування Навчального центру - заохочувальними грошовими преміями.
«Ми дякуємо нашим спортсменам, за те, що вони постійно докладають зусилля, аби виступити успішно на змаганнях, а відтак є прикладом, особливо для тих військовослужбовців, які прибувають до нас на навчання. Сьогодні Навчальний центр - це пропагування спорту та здорового способу життя» - зазначив начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик.
Дякуємо спортсменам за результат! Нових вам здобутків та перемог!
Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ

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