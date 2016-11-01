Чемпіонат з багатоборства кінологів
15 серпня на базі Навчального центру НГУ в урочистій обстановці відбулось відкриття чемпіонату з багатоборства кінологів на першість Національної гвардії України.
У змаганнях беруть участь кращі фахівці – кінологи із службовими собаками оперативно-територіальних об'єднань та військових частин прямого підпорядкування. Їх оцінювання проводитиметься за двома критеріями: загальна підготовка та спеціальна підготовка.
Після проведення медичного огляду учасників змагань та ветеринарного огляду службових собак, проведено жеребкування за участю суддівської колегії на чолі з головним суддею змагань полковником Тарасом Боритою – начальником кінологічної служби штабу Головного управління НГУ.
Впродовж першого дня боротьби виконувались вправи загального курсу дресирування та подолання смуги перешкод.
«Проведення чемпіонату з багатоборства дає можливість гвардійцям обмінюватися своїм професійним досвідом та допомагає підвищити рівень кожного кінолога», – наголосив полковник Тарас Борита.
Змагання проходять у запеклій та напруженій боротьбі. Попереду на учасників чекає виконання не менш відповідальних вправ спеціальної підготовки.
Фото автора та майора Володимира Хаверка
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