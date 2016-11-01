Чемпіонат з багатоборства кінологів

nus.in.ua, 17 серпня 2017, 17:31

15 серпня на базі Навчального центру НГУ в урочистій обстановці відбулось відкриття чемпіонату з багатоборства кінологів на першість Національної гвардії України.

У змаганнях беруть участь кращі фахівці – кінологи із службовими собаками оперативно-територіальних об'єднань та військових частин прямого підпорядкування. Їх оцінювання проводитиметься за двома критеріями: загальна підготовка та спеціальна підготовка.

Після проведення медичного огляду учасників змагань та ветеринарного огляду службових собак, проведено жеребкування за участю суддівської колегії на чолі з головним суддею змагань полковником Тарасом Боритою – начальником кінологічної служби штабу Головного управління НГУ.

Впродовж першого дня боротьби виконувались вправи загального курсу дресирування та подолання смуги перешкод.

«Проведення чемпіонату з багатоборства дає можливість гвардійцям обмінюватися своїм професійним досвідом та допомагає підвищити рівень кожного кінолога», – наголосив полковник Тарас Борита.

Змагання проходять у запеклій та напруженій боротьбі. Попереду на учасників чекає виконання не менш відповідальних вправ спеціальної підготовки.



Майор Роман Сидорович

Фото автора та майора Володимира Хаверка