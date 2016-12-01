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Урок мужності в ліцеї

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:19
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Урок мужності в ліцеї

Уже стало традицією, що представники Навчального центру Національної гвардії України проводять зустрічі з ліцеїстами з метою популяризації військової структури, ознайомлення особливостями служби в Навчальному центрі, проведення занять із вогневої підготовки  та змагань із фізичної.
7 березня  у Золочівський економічний ліцей завітали військовослужбовці Навчального центру. Вони  презентували  відеоролик про особливості служби в Національній гвардії України. Цікавими й змістовними були розповіді про озброєння сучасної армії. Ліцеїсти мали змогу побачити сучасне спорядження військових, їх зброю, провести неповний розбір автомата.
Під час проведення змагань діти показали свою добру фізичну підготовку, підтягуючись на перекладені та віджимаючись. Переможців нагородили грамотами командира Навчального центру Національної гвардії України.

А. Носкевич,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»

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