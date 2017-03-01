Весна красується, до праці запрошує

nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:30

Пройшли Великодні свята, пригріло весняне сонечко, то ж і до роботи час. Золочів‘яни взялись порядкувати у місті, висаджувати зелені насадження. Традиційно у середу відбулась громадська толока у міському парку «Здоров‘я», комунальники ліквідували стихійне сміттєзвалище на вулиці Шевченка, а міський голова спільно із працівниками Золочівського МВЖКП та нацгвардійцями висаджував живоплоти.

Василь ДЖУЛА, депутат Золочівської міської ради:

– Депутатський корпус міської ради та міський голова прикладають чимало зусиль для того, щоб наше місто мало гарний європейський вигляд. Вулиця Польна не є винятком. Тут є парковка для автомобілів, пішохідна доріжка. Вздовж висаджено горобинову алею, формуємо зелені зони, висаджуємо живопліт. Маю надію, що при перевиконанні міського бюджету цьогоріч ми ці роботи продовжимо. До мене звертались мешканці 32 будинку, що на вулиці Польній. Їм також не вистачає стоянки для автомобілів. Дуже хочу, щоб нам вдалось продовжити ці роботи і влаштувати автостоянку та пішохідну зону аж до вулиці Шевченка.

Ігор КОРОЛЬ, працівник комунального підприємства, майбутній еколог:

– Сьогодні ми спільно висаджуємо бірючину на вулиці Польній у Золочеві. Бірючину ще називають українським самшитом. Вона гарно приймається, невибаглива по своїй природі і з неї можна формувати гарні живоплоти.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Вже стало доброю традицією – щосереди золочів‘яни спільно порядкують у місті. Сьогодні ми садимо живопліт на вулиці Польній. Минулого року тут облаштували автостоянки, встановили нове вуличне освітлення, висадили горобинову алею. Я вдячний працівникам комунального підприємства та військовослужбовцям Навчального центру Національної гвардії України за те, що долучились до спільної праці. В єдності – наша сила. Запрошую золочів‘ян до подальшої спільної праці.



