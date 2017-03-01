14 квітня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Весна красується, до праці запрошує

nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:30
0
49
Роздрукувати
Весна красується, до праці запрошує

Пройшли Великодні свята, пригріло весняне сонечко, то ж і до роботи час. Золочів‘яни взялись порядкувати у місті, висаджувати зелені насадження. Традиційно у середу відбулась громадська толока у міському парку «Здоров‘я», комунальники ліквідували стихійне сміттєзвалище на вулиці Шевченка, а міський голова спільно із працівниками Золочівського МВЖКП та нацгвардійцями висаджував живоплоти.
Василь ДЖУЛА, депутат Золочівської міської ради:
– Депутатський корпус міської ради та міський голова прикладають чимало зусиль для того, щоб наше місто мало гарний європейський вигляд. Вулиця Польна не є винятком. Тут є парковка для автомобілів, пішохідна доріжка. Вздовж висаджено горобинову алею, формуємо зелені зони, висаджуємо живопліт. Маю надію, що при перевиконанні міського бюджету цьогоріч ми ці роботи продовжимо. До мене звертались мешканці 32 будинку, що на вулиці Польній. Їм також не вистачає стоянки для автомобілів. Дуже хочу, щоб нам вдалось продовжити ці роботи і влаштувати автостоянку та пішохідну зону аж до вулиці Шевченка.
Ігор КОРОЛЬ, працівник комунального підприємства, майбутній еколог:
– Сьогодні ми спільно висаджуємо бірючину на вулиці Польній у Золочеві. Бірючину ще називають українським самшитом. Вона гарно приймається, невибаглива по своїй природі і з неї можна формувати гарні живоплоти.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Вже стало доброю традицією – щосереди золочів‘яни спільно порядкують у місті. Сьогодні ми садимо живопліт на вулиці Польній. Минулого року тут облаштували автостоянки, встановили нове вуличне освітлення, висадили горобинову алею. Я вдячний працівникам комунального підприємства та військовослужбовцям Навчального центру Національної гвардії України за те, що долучились до спільної праці. В єдності – наша сила. Запрошую золочів‘ян до подальшої спільної праці.

Леся ГОРГОТА
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Ще одна автомобільна стоянка у Золочеві

Ще одна автомобільна стоянка у Золочеві1546

КОЛИ РОБОТА ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ

КОЛИ РОБОТА ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ99

Новий тротуар і живопліт

Новий тротуар і живопліт135

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.