Виставка антикварних автомобілів - у Золочеві
20-28 липня 2018 року в Україні відбувається міжнародний пробіг антикварних
автомобілів «Слідами героїв трилогії Генрика Сенкевича», організований спільно міжнародним клубом CAAR (Клуб античних автомобілів та райдів – польський підрозділ, м.Варшава) та АФК ЗАЗ Козак (м. Львів).
Маршрут пробігу: Варшава – Львів – Кременець – Збараж – Тернопіль –Теребовля – Кам‘янець-Подільський – Сатанів – Тернопіль – Золочів – Жовква – Варшава.
Серед учасників пробігу представники Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії та України – всього 40 екіпажів.
27 липня учасники пробігу відвідають наше місто Золочів та Золочівський замок. На подвір‘ї Золочівської ЗОШ № 1 будуть виставлені антикварні автомобілі для огляду мешканцями та гостями міста.
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.