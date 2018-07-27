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Виставка антикварних автомобілів - у Золочеві

nus.in.ua, 25 липня 2018, 16:52
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Виставка антикварних автомобілів - у Золочеві

20-28 липня 2018 року в Україні відбувається міжнародний пробіг антикварних
автомобілів «Слідами героїв трилогії Генрика Сенкевича», організований спільно міжнародним клубом CAAR (Клуб античних автомобілів та райдів – польський підрозділ, м.Варшава) та АФК ЗАЗ Козак (м. Львів).
Маршрут пробігу: Варшава – Львів – Кременець – Збараж – Тернопіль –Теребовля – Кам‘янець-Подільський – Сатанів – Тернопіль – Золочів – Жовква – Варшава.
Серед учасників пробігу представники Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії та України – всього 40 екіпажів.
27 липня учасники пробігу відвідають наше місто Золочів та Золочівський замок. На подвір‘ї Золочівської ЗОШ № 1 будуть виставлені антикварні автомобілі для огляду мешканцями та гостями міста.

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1 Коментар
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Rulberttom — 27 липня 2018 14:16
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