Виставка антикварних автомобілів - у Золочеві

nus.in.ua, 25 липня 2018, 16:52

20-28 липня 2018 року в Україні відбувається міжнародний пробіг антикварних

автомобілів «Слідами героїв трилогії Генрика Сенкевича», організований спільно міжнародним клубом CAAR (Клуб античних автомобілів та райдів – польський підрозділ, м.Варшава) та АФК ЗАЗ Козак (м. Львів).

Маршрут пробігу: Варшава – Львів – Кременець – Збараж – Тернопіль –Теребовля – Кам‘янець-Подільський – Сатанів – Тернопіль – Золочів – Жовква – Варшава.

Серед учасників пробігу представники Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії та України – всього 40 екіпажів.

27 липня учасники пробігу відвідають наше місто Золочів та Золочівський замок. На подвір‘ї Золочівської ЗОШ № 1 будуть виставлені антикварні автомобілі для огляду мешканцями та гостями міста.