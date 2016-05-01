"Усе, чим я захоплююсь і чим щодня живу"

Все сподіваюсь, що залишу після себе слід.

У вишиванках і піснях, в віршах й картинах.

Не оскверню, примноживши мистецтвом рід,

Продовживши і передавши в спадок сину.

Я подарую вишиту колекцію своїх творінь,

Скарбничку пізнавальних творів поетичних.

У них і радість й сум, клубок життя терпінь

Й корисний згорточок порад практичних.

Все, чим захоплююсь і чим щодня живу.

Без чого ні на мить себе не уявляю.

Так я висловлюю невичерпну любов свою

До болю дорогого батьківського краю.



Оксана Невідома

Розмовляла

Єва ТОЦЬКА

– Виставку мали змогу оглянути працівники садка, вихованці та їхні батьки. Під час виставки вихователі усіх груп провели заняття «Українська вишиванка – це молитва без слів», на якій екскурсоводом була я, і де розповідала дітям про різноманітний світ моїх творінь, адже всі мої роботи як діти. У домашній колекції вишитих близько ста картин, з них належно оформлена 51 картина. Треба сказати, що оформлення таких робіт коштує зараз дуже недешево… А окрім цього є сукні, сорочки, костюм, всього – 19 одиниць одягу.– Звичайно, це постійний взаємозв’язок. Діти надихають фантазувати, творити. Вони символізують розвиток, ріст та різнобарв’я нашого життя. Кожна людина має цікавитись світом глибше, пізнавати і творити, незалежно від віку. Хочеться своїм вихованцям прищепити любов до Батьківщини, до нашої мови через красу візерунків, через поетичне слово, звернене до матері та рідної землі. Вишивала я усе свідоме життя, для себе, для рідних – чоловіка, сина, для батьків, на жаль, тепер уже покійних.– Збірка називається «Світлини хаотичності буття». Вона вийшла з друку вже 5 років тому лише у двох екземплярах і зберігається у моєму домашньому архіві. У ній надрукована сотня моїх авторських віршів, а ще 50 є у творчому доробку. У своїй поезій я стараюсь передати любов до своєї країни, до батьків, природи, намагаюсь привернути увагу до наболілих проблем сьогодення.– Так, мій син Олег теж любить творити, він пише вірші. Моя душа радіє, що у нашій родині майстерність поетичного слова передається з покоління в покоління.– Одягаючи вишиванку, відчуваю свою особливість, гордість від того, що я є українкою, спадкоємицею славних українських традицій.