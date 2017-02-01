Перемагає любов до природи

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:40

У вівторок, 28 березня у ДНЗ № 7 «Веселка» відбулось весняне свято «Бал квітів», яке організували вихователі другої молодшої групи «Чорнобривці» Оксана Дмитрівна Невідома та Наталія Володимирівна Мацега, музичний керівник Галина Михайлівна Грабельська, помічник вихователя Марія Романівна Лилик.

У віршах, піснях і танцях діти відображали свою любов до природи і уміння її оберігати. Чудова Весна (О. Невідома) впродовж свята протидіяла злим вчинкам Царя Будяка (Н. Мацега) і його помічника Бур‘яна (Максим Рудий). Вихованці Дощики поливали Квіти, а Садівники їх доглядали. Мета заходу – навчити дітей бережному ставленню до природи. Обличчя юних акторів світились від радості та захоплення своїм виступом. Різнобарв‘я дитячих костюмів тішило око глядачів.

Впевнена, що після такого навчально-виховного заходу малята бережно ставитумуться до квітів, дерев, кущів і всього живого.

І на завершення прозвучали слова подяки від завідувача ДНЗ Нелі Миколаївни Грицини та методиста Галини Володимирівни Лабаз педагогам, батькам і маленьким вихованцям за прекрасно організований свято.











Ірина ДОМАРЕЦЬКА