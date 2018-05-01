Міський голова Золочева припинив голодування (відео)

nus.in.ua, 15 червня 2018, 13:29

Міський голова Золочева припинив голодування. На 33-й день мирної акції протесту #молотмаєсилу мер Золочева Ігор Гриньків припинив голодування. Проте сама акція протесту триває. І надалі золочів‘яни збиратимуться щодня о 12 годині біля самобуду і символічно стукати у його мури.

– Сьогодні 33-й день і мені достатньо важко в режимі голодування продовжувати цю боротьбу. Я розумію, що я так довго витримати не зможу, а сили мені потрібні будуть для подальшої боротьби. Я вчора розмовляв із представниками духовенства, міськими головами, народними депутатами і багатьма іншими людьми, котрі нас підтримують. Сьогодні я приймаю рішення припинити голодування.

Ці слова громада зустріла гучними оплесками.



– Я дякую вам, –продовжив Ігор Михайлович. – Ці оплески я повертаю до Вас, бо ви сьогодні тут і підтримуєте мене. Я зупиняю голодування, але я не зупиняю нашої боротьби. І кожен день ми будемо приходити сюди і стукатимем у стіни самобуду поки він не впаде. Я дякую вам, бо ви всі заслуговуєте на повагу. Я дякую нашому духовенству. Дякую засобам масової інформації, котрі об‘єктивно висвітлюють нашу боротьбу. Я дякую всім тим, хто з-поза меж України слідкує за подіями, які відбуваються у Золочеві.