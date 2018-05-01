Міський голова Золочева припинив голодування (відео)
Міський голова Золочева припинив голодування. На 33-й день мирної акції протесту #молотмаєсилу мер Золочева Ігор Гриньків припинив голодування. Проте сама акція протесту триває. І надалі золочів‘яни збиратимуться щодня о 12 годині біля самобуду і символічно стукати у його мури.
– Сьогодні 33-й день і мені достатньо важко в режимі голодування продовжувати цю боротьбу. Я розумію, що я так довго витримати не зможу, а сили мені потрібні будуть для подальшої боротьби. Я вчора розмовляв із представниками духовенства, міськими головами, народними депутатами і багатьма іншими людьми, котрі нас підтримують. Сьогодні я приймаю рішення припинити голодування.
Ці слова громада зустріла гучними оплесками.
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