Олег Березюк закликав представників влади почати діяти і звернути свою увагу на голодування міського голови Золочева
nus.in.ua, 4 червня 2018, 21:18
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Олег Березюк закликав представників влади почати діяти і звернути свою увагу на голодування міського голови Золочева Ігора Гриньківа Ігор Гриньків: «Цинізм української центральної влади переходить межі - 20 днів голодує мер Золочева, не за те, що йому щось не дали, а за інтереси своєї громади. Громада його підтримує але загальний цинізм переважає - глузують, переносять засідання, просто знущаються. Ми теж не звертаємо на це увагу, а це поруч, декілька сотень кілометрів від Києва. Може поцікавимося, може зрозуміємо, чому цей чоловік вперся у маленькому місті Золочеві. Думаю, що це б був добрий урок для всіх. Ніхто з посадовців не подзвонив, ніхто не приїхав, ніхто не поцікавився - це деспотія. Влади немає, якщо немає поваги до людини».
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