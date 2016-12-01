Олег Березюк закликав представників влади почати діяти і звернути свою увагу на голодування міського голови Золочева Ігора Гриньківа

: «Цинізм укра

їнської центральної влади переходить межі - 20 днів голодує мер Золочева, не за те, що йому щось не дали, а за інтереси своєї громади. Громада його підтримує але загальний цинізм переважає - глузують, переносять засідання, просто знущаються. Ми теж не звертаємо на це увагу, а це поруч, декілька сотень кілометрів від Києва. Може поцікавимося, може зрозуміємо, чому цей чоловік вперся у маленькому місті Золочеві. Думаю, що це б був добрий урок для всіх. Ніхто з посадовців не подзвонив, ніхто не приїхав, ніхто не поцікавився - це деспотія. Влади немає, якщо немає поваги до людини».