Суд нарешті приступив до розгляду справи

nus.in.ua, 25 тра 2018, 16:31

23 травня, нарешті (після одинадцяти місяців перенесення судових слухань), Золочівський районний суд перейшов до слухання у справі «Витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння та визнання незаконною та скасування реєстрації права власності на земельну ділянку». Попри те, що відповідач Михайло Душніцький не з‘явився на засідання, а був присутній лише його адвокат, попри те, що до суду не з‘явився Ігор Бартків, а його адвокат подав клопотання про перенесення слухання, оскільки захворів, суддя все ж розпочав слухання. Представник відповідача Душніцького також просив перенести засідання, бо дуже потребував присутності Бартківа, який у справі виступає третьою стороною.

Золочівська міська рада до судового розгляду подала клопотання про заборону будівництва на самовільно захопленій ділянці на площі Вічевій у Золочеві, тепер вже Душніцькому та будь-яким особам від його імені. Зазначу, що будівельні роботи тривають тут попри заборону суду Ігорю Бартківу будувати. А сам він неодноразово стверджував, що це будує не він, а Душніцький, якому продано (незаконно) міську землю. Та й Душніцький в соцмережах стверджував, що це він будує. Лише поліція та інспекція держархбудконтролю не могла встановити особу того, хто це робить. Суд задовольнив клопотання про заборону будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. То ж золочівська громада отримала ще одну маленьку перемогу у справі «Бартків проти громади міста Золочів».

Саме судове засідання тривало майже до 22 години, незважаючи на неодноразові зауваження представника відповідача про «знущання над ним», мовляв, четверте слухання. Міський голова Золочева Ігор Гриньків, який голодував вже десятий день і почував себе не дуже добре (піднявся тиск та знизився рівень цукру у крові) продовжував впевнено відстоювати інтереси громади міста Золочева. Лише коли надворі почало сутеніти, суд зробив паузу у розгляді та й переніс засідання на 31 травня.

Після засідання суду міський голова Золочева Ігор Гриньків прокоментував ситуацію:

– Після майже одинадцяти місяців затягування судового процесу через зловживання відповідачів та їхніх представників суд нарешті приступив до розгляду справи по суті. Сьогодні суд зробив дуже важливу річ – наклав заборону на проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт особі на прізвище Душніцький, що незаконно забрав у громади земельну ділянку і намагається вести самочинне будівництво. Також під час судового засідання були допитані представник відповідача та представники позивача. Було з‘ясовано чимало обставин справи. Я сподіваюсь, що наступне судове засідання, яке заплановане до розгляду на 31 травня, мало б поставити крапку у справі. Переконаний, позиція Золочівської міської ради є обґрунтована, законна. Земельна ділянка, яка незаконно вибула із власності міської громади має бути повернута у власність громади, а це – частина бульвару Сковороди та площі Вічевої. А загалом на сесії Золочівської міської ради депутати можуть розглянути питання про передачу землі у приватну власність чи оренду всім суб‘єктам, котрі є на території незаконно захопленої земельної ділянки. Ми це вирішимо публічно, при громаді, офіційно.

Справа набула значного суспільного резонансу. Мешканці міста всі обурені тим, що в них незаконно забрали частину площі і бульвару. За короткий період часу зібрали більше двох тисяч підписів за повернення землі громаді і ці підписи продовжують надходити. До судового розгляду, до 31 травня, ми будемо продовжувати контролювати ситуацію із самочинним будівництвом, наша акція триватиме. Я особисто продовжую голодування, аж до того часу, поки ми не розглянемо це питання у законний спосіб в суді і з цього приводу буде встановлено законне рішення. Я дуже сподіваюся на об‘єктивне і неупереджене рішення. Я вірю в правосуддя і в це вірить вся Золочівська громада. 31 травня ми знову громадою прийдемо сюди, щоб відстояти своє право на законне вирішення цього питання. А до цього часу я продовжую голодування, якщо зможу фізично.

У день судового засідання громада міста не залишилась байдужою. Активісти прийшли під стіни суду із плакатами «Землю – громаді», «Ганьба суддям Гулкевич і Сиваку», «Ми за чесне правосуддя!», «Геть руки від площі Вічевої!». Працював «вільний мікрофон», до якого підходили бажаючі, щоб висловити своє обурення свавіллям підприємця та тих, хто його «прикриває».



Леся ГОРГОТА

Фото Мар'яни БОЙКО

