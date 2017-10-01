Молотом по самобуду

nus.in.ua, 17 тра 2018, 18:34

Справа самочинного будівництва тягнеться з кінця 2016 року і вже, здавалось, мала б доходити до завершення, однак, процес триває… Ми постійно стежимо за перебігом подій та подаємо оперативні факти. Тож 10 травня мало відбутись чергове судове засідання по справі витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння та знесення самочинного будівництва. Та засідання знову перенесли. На цей раз причиною перенесення стало те, що не з’явився адвокат Душніцького, через хворобу. Та й Бартків з Душніцьким теж не з‘явились, хоча напередодні вели дуже бурхливу діяльність. Прийшов лише адвокат І. Бартківа, який підтримав клопотання про перенесення судового розгляду. Чому Бартків свідомо затягує процес? Півтора року судових тяганин, переписок, відписок не дають результату. Незаконне будівництво лише збільшує розміри. 14 травня міський голова Золочева Ігор Гриньків оголосив безстрокову акцію протесту. Принісши на площу перед самобудом свій молот, Ігор Михайлович переніс сюди і свій робочий кабінет і оголосив голодування. Працівники Золочівської міської ради огородили межу незаконно захопленої земельної ділянки, що надзвичайно обурило золочів‘ян. Її масштаби вражають – частина замощеного бульвару Сковороди з квітниками, комунікаціями, тощо та площа Вічева до сходів на площу Маркіяна Шашкевича вздовж до дороги (див. фото). А ще до недавнього часу їм вселяли думку, що міський голова проти будівництва кінотеатру у Золочеві. І тут виявилось, що громаду просто ошукали, підло, цинічно, зухвало. Міський голова Золочева також закликав мешканців підтримати його своєю присутністю. Він попросив їх приходити з молотками і протестувати проти самочинного будівництва. Громада Золочева активно його підтримує – аж до того, що готова розвалити самобуд. Наразі сюди зносять молоти, аби продемонструвати, що готові до серйозних дій. А також збирають підписи за повернення у власність самовільно захопленої земельної ділянки.

– У зв’язку з бездіяльністю Держархбудінспекції та поліції я прийняв рішення перенести свій робочий кабінет на бульвар Сковороди, – йдеться у відеозверненні Ігоря Гриньківа. – Оголошую безстрокове голодування. Щодня, з ранку до вечора, пильнуватиму, аби правопорушники не продовжували самочинно будувати. Від нині моє робоче місце буде тут, на бульварі Сковороди. Ми зупинимо цей самобуд. Небайдужі золочів’яни повинні приходити сюди, брати з собою молотки і стукати в мури цього самобуду, щоб достукатися до совісті тих, хто робить спробу захоплення площі Вічевої. Стукати, і цей стукіт нехай почують у Львові, у Департаменті державної будівельної інспекції, котра півтора року не може знайти тих, хто чинить самобуд на площі Вічевій. Закон – понад усе. Але якщо правоохоронна система не працює, на бік закону має стати громада, – звернувся до золочів‘ян міський голова.

Прикро, що сьогодні міський голова, як людина непересічна, наділена владою, не може знайти управу на зухвалого підприємця. Зараз розгляд судових справ відбувається у Золочівському районному суді, однак відповідач і третя особа – Душніцький і Бартків свідомо затягують їх розгляд.

Не встиг міський голова оголосити про свій протест, як за заявою Ігоря Бартківа приїхала поліція. На жаль, ми не спостерігали такої швидкої реакції на виклики Золочівської міської ради, коли чинили самовільне будівництво. Акція протесту привернула увагу провідних засобів масової інформації. А відтак, в обідню пору, 14 травня, у Золочів завітав керівник територіального підрозділу ДАБІ у Львівській області, який запевнив, що найближчим часом буде вжито заходів, щоб зупинити самобуд і притягнути до відповідальності винних. На підтримку громади Золочева та міського голови виступили народні депутати та депутати Львівської обласної рад. Підтримку висловили Львівське регіональне відділення Асоціації міст України, керівники органів місцевого самоврядування з усієї України. «Міський голова Золочева, спробувавши усі можливі інструменти припинення незаконної забудови у центрі міста пішов на відчайдушний крок – оголосив голодування. Це голодування проти безпринципності локальної, регіональної і обласної влади по відношенню до малого міста, коли ні правоохоронні органи не звертають увагу на незаконне будівництво, ні локальна і регіональна держархібудінспекція не звертають увагу. І тільки звертання до центральної ДАБІ можливо зараз вирішить ситуацію. Це олігархічне і бандитське знущання над людьми в місті Золочеві», – висловив свою позицію Олег Березюк, народний депутат України.

Свою підтримку Ігорю Гриньківу висловив Олександр Яковлєв, міський голова Скадовська, міста-побратима Золочева: «На жаль, на 27-му році розбудови української держави міські голови змушені вдаватися до таких заходів, бо не знаходять підтримки в органах захисту законності. Сьогодні я тут в підтримку Золочева, оскільки це місто є побратимом Скадовська. Але ця підтримка не лише через це, але і тому, що ми разом хочемо побудувати вільну Україну, у якій будуть дотримуватися законів і яка буде ставити на перше місце верховенство права».

Керівник Великолюбінської ОТГ Йосиф Фабрига приїхав особисто висловити підтримку громаді нашого міста.

Сам Ігор Бартків продовжує маніпулювати думкою громади. Розповідає про те, що міський голова не дає будувати кінотеатр, бо має особистий інтерес. За його словами, поруч із кінотеатром та Золочівською швейною фабрикою знаходиться земельна ділянка, яка нібито належить міському голові. Однак, вдалось з‘ясувати, що ця ділянка належить приватному підприємцю Сергію Вереді. Ми звернулись до пана Серія Вереди із запитанням, кому належить ця ділянка.

– Земельна ділянка, про яку ви запитуєте, належить мені, – підтверджує інформацію Сергій Борисович. – Чутки про те, що земля належить міському голові є неправдиві. Між нами навіть розмов не було таких. Всі ці розмови є безпідставні. Це є зухвала брехня. Єдина їхня мета – дискредитувати, очорнити цю акцію, щоб очорнити той благородний поступок нашого мера, який таким чином проявляє свою громадську позицію. Я офіційно заявляю, що інформація, яку поширює Ігор Бартків є неправдивою.

– В Україні формується негативна практика, коли суди підмінюють повноваження органів місцевого самоврядування в частині регулювання земельних відносин, – говорить міський голова Золочева Ігор Гриньків. – Так суддя Львівського окружного адміністративного суду Ірена Гулкевич без виклику в судове засідання представника Золочівської міської ради прийняла незаконну постанову суду, згідно з якою зобов‘язала державного реєстратора зареєструвати за приватною особою земельну ділянку площею 0, 30 га в центральній частині міста Золочева Львівської області, в тому числі частину центральної частини міста – площі Вічевої (Маркіяна Шашкевича). Хто дав право цій судді роздаровувати майно нашої громади? Хіба це її компетенція? Громада міста вимагає притягнути до відповідальності цю некомпетентну суддю. А її некомпетентність встановлена Львівським апеляційним адміністративним судом , який скасував рішення про передачу у власність Бартківу землі.

Голова Золочівського районного суду Володимир Сивак, який зобов‘язав відділ архітектури та містобудування Золочівської райдержадміністрації видати містобудівні умови та обмеження на забудову, добре знав, що Бартків не має належно відведеної земельної ділянки. Які «аргументи» навів Бартків у суді можна лише здогадуватись. І дуже добре, що Львівський апеляційний адміністративний суд задоволив апеляцію Золочівської міської ради та скасував цю незаконну постанову. Але чому мовчала Золочівська райдержадміністрація? Чому вони не оскаржили ці дії судді Золочівського районного суду? Не дивлячись на заборону суду, в м. Золочеві на центральній площі вже півтора року триває самочинне будівництво, яке територіальний підрозділ ДАБІ у Львівській області не зупинив та за півтора року не зумів притягнути до відповідальності винних у порушенні містобудівного законодавства. Через бездіяльність Інспекції Держархбудконтролю, правоохоронних органів я оголосив безстрокове голодування і переніс свій робочий кабінет в намет біля самобуду та разом з депутатами, працівниками міської ради та громадськістю бути протистояти цьому кричущому правопорушенню. Впродовж цих кількох днів я поспілкувався з директором ДАБІ у Львівській області, котрий особисто приїхав у Золочів та, сподіваюсь, зрозумів наскільки бездіяльно працювали їхні підлеглі. Я мав особисту телефонну розмову з керівником ДАБІ України, котрий взяв ситуацію з самобудом на особистий контроль. Мене вразила чисельна підтримка Вас, дорогі золочів‘яни, депутатів усіх рівнів, колег із різних міст України. Дуже сподіваюся, що 23 травня о 15 год. 30 хв. в Золочівському районному суді відбудеться розгляд справи за позовом Золочівської міської ради до Душніцького, третьої особи Бартківа, про витребування нашої міської землі від особи на прізвище Душніцький, котрому Бартків незаконно перепродав, уникаючи відповідальності. Наразі на бульварі Сковороди працює «відкритий кабінет» міського голови. Активно йде збір підписів за повернення земельної ділянки у власність громади міста Золочева. Стрімко збільшується кількість молотів, які стали символом боротьби проти корупції. Пильно, цілодобово стежить за перебігом подій поліція. Щодня ближче до обіду тут збираються чоловіки, які стукають у мури самобуду. Та чи почують цей стук?

Леся ГОРГОТА