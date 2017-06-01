Рік успіху, наполегливої праці та зміцнення довіри

nus.in.ua, 11 січня 2018, 14:14

Маємо добру традицію напередодні Різдвяних свят спілкуватися з міським головою Золочева Ігорем Гриньківим. Хоч і бачимо та співпереживаємо усі зміни в місті, все ж хочемо почути думку міського голови про рік прожитий і рік, що прийшов. То ж запитуємо у голови про все, що цікавить наших читачів:

– Завершується 2017 рік. Ігоре, яким він був для тебе, як міського голови, і для громади міста загалом?

– Це черговий рік нашого успіху, наполегливої праці та зміцнення довіри. Це рік, коли наші міські депутати, відкинувши партійні прапори, свої зусилля спрямували на вирішення нагальних потреб громади міста, тим самим показавши приклад злагодженої праці усій Україні. Це рік нашого усвідомлення, що в значній мірі все залежить лише від нас самих – нашої віри, наших дій, нашої відповідальності.

– Подячний Молебень напередодні Нового року відбувався на площі Незалежності (біля будівлі ратуші), а не на площі Вічевій, оскільки врешті-решт розпочато реконструкцію площі Вічевої, яку золочів‘яни називають площею Маркіяна Шашкевича.

– Щодо площі Незалежності, то, фактично, площі нема. Є лише частина впорядкованої території навколо пам‘ятника В’ячеславу Чорноволу. Щоб ми мали гарну площу Незалежності, потрібно провести комплексну реконструкцію всього простору біля ратуші, включно з вулицею Лермонтова та прилеглими будівлями. Але це питання завтрашнього дня нашої роботи. А зараз важливо якісно провести реконструкцію площі Вічевої. Ми всі радіємо, що будівельні роботи розпочато. Зазначу, що це найскладніший фрагмент реконструкції центральної частини нашого міста, оскільки проектом передбачено реконструкцію не лише самої площі, а й важливого транспортного вузла – перехрестя вулиць Героя України Степана Бандери – Бродівської – Кривоноса. Якщо додати до цього заміну значної кількості різних комунікацій (каналізації, газу, зв’язку тощо), то в результаті маємо дуже складний об‘єкт та потребу у фаховому та якісному виконанні всіх будівельних робіт.

– Коли буде знесено самобуд на площі Вічевій?

– Мені дуже прикро, що такий тривалий період часу, близько року, мусолиться це питання. Це ще раз підтверджує той факт, що в Україні потрібно максимально швидко проводити процес децентралізації та передання повноважень, в тому числі і контролю за дотриманням містобудівного законодавства, на місця територіальним громадам. Потрібно якнайшвидше завершити судову реформу, створити врешті-решт антикорупційний суд і притягати до відповідальності тих, для кого вершити правосуддя перетворюється у приватний бізнес. Чому так відбувається – корупція! Не відчувають відповідальності, бо кругова порука. Вірю, що так триватиме недовго, бо люди цього свавілля терпіти не будуть. Багато хто з громади пропонує знести самобуд, не чекаючи рішення суду. Волію це зробити у законний спосіб, через те обстоюю інтереси громади в судах. Вірю, що в боротьбі добра зі злом громада переможе, а зло буде покаране: самобуд знесуть, безчесних суддів притягнуть до відповідальності, а всі ми, за участю глав християнських церков, візьмемо участь в освяченні площі Вічевої після проведення її реконструкції.

Співпрацюючи з японцями, почув від них вислів, що, «коли зло залишається непокараним,– порушується гармонія світу». Хай в нашій громаді та Україні панує гармонія.

– Мешканці інших масивів ревниво ставляться до тих перетворень, які відбуваються на вулиці Польній. Там влаштовано тротуар, автопарковку, збудовано універсальний спортивний майданчик, висаджено горобинову алею, проведено реконструкцію вуличного освітлення…

– Це питання є відповіддю тим, хто безпідставно говорить, що будівельні роботи у Золочеві проводяться лише в центральній частині міста. Багато залежить від активності мешканців. Від їхнього бажання змінювати місто на краще, бажання долучитися, хто чим може, в тому числі і власними коштами. Ми збудували автопарковку навпроти житлового будинку на вулиці Польній, 28, бо мешканці цього найбільшого житлового будинку, котрі в числі перших створили ОСББ у Золочеві, зібрали на вирішення цієї проблеми частину власних коштів.

Ми збудували великий універсальний спортивний майданчик, яким сьогодні користуються сотні дітей, підлітків та дорослих, бо мешканці сусідньої багатоповерхівки з розумінням поставились, коли потрібно було віддати городи, якими вони користувались десятиліттями, а сім‘я Ірини Шевчук віддала частину частину своєї приватної земельної ділянки, за що я ще раз хочу їм від усіх нас подякувати. У партнерстві міської ради та бізнесу ми разом висадили горобинову алею та провели підсвітку цих дерев – прекрасний результат співпраця мешканців, бізнесу і міської влади. І вуличне освітлення – це логічне продовження всіх цих робіт. Але якщо говорити про вулицю Польну, то активні мешканці хочуть впорядкувати її аж до вулиці Шевченка, пропонують продовжити автопарковки, тротуар, вуличне освітлення, встановити лави, впорядкувати дитячий майданчик і ці прекрасні ініціативи міська рада буде обов‘язково підтримувати.

– За рік, що пройшов, у місті спостерігалось значне пожвавлення робіт із благоустрою, насамперед ремонту тротуарів, вуличного освітлення, висадження зелених насаджень…

– В плані ремонту тротуарів нам вдалось дуже багато. Це помітно в усіх куточках Золочева. Згадаю лише окремі: масив Заріччя (вул. Бродівська, тротуари через парк Межиріччя з вул. Спадистої та Новий Світ), вул. Шухевича, вул. Валова, вул. Ак. Павлова (до районної лікарні), вул. Шашкевича та інші.

Звісно, хотілося б такими темпами капітально ремонтувати і дороги. Перемонтовано вул. Огієнка, Героїв Небесної Сотні, Героїв УПА. Але стосовно потреби – це дуже мало. Власних коштів міського бюджету мало, а з державних субвенцій, які отримує район у розмірі 5 мільйонів гривень щорічно за 2016–2017 рр. громаді міста виділено 0 (нуль) гривень. З розумінням ставлюсь до потреб усіх мешканців Золочівського району, насамперед громади міста Золочева, яка нараховує 24 тисячі осіб і входить поки що до складу Золочівського району.

– Чи, на твою думку, достатньо вживалось заходів щодо охорони навколишнього середовища?

– Це питання настільки об‘ємне, що якби всі кошти кошти міського бюджету на 2017 рік скерували на вказані потреби, то цього було б дуже і дуже мало. Давайте проаналізуємо. Щоб припинити скид нечистот у нашу річку Золочівку та водосховище на вулиці Шевченка, ми завершуємо каналізування масиву Заріччя (незабаром розпочнеться підключення житлових будинків), масиву вулиць Спортивної, Замкової, Перемоги, Кривоноса, масиву вулиць П. Мирного, О. Кобилянської, Залізняка. Мешканці цих вулиць терплять незручності і я дякую їм за розуміння. Але потрібно будувати новий колектор на вулиці Набережній. Вже виготовлено документацію, вартість якої становить 37 мільйонів гривень. Як ці всі потреби вкласти у міський бюджет розміром 30 мільйонів гривень?

Свідомо не вдаюся в деталі добудови полігону твердих побутових відходів, реконструкції міського парку «Здоров‘я» на вулиці Шашкевича, реконструкції очисних споруд тощо. Але знаю, що дорогу осилить той, хто йде. Прикладом є ініціатива мешканців вул. Січових Стрільців біля будинку № 19. У 2016 році ми розчистили водойму біля цього будинку від сміття, яке там накопичувалось роками, а тепер в це озерце мешканці запустили рибу і планують благоустрій водойми. Яскравий приклад: був смітник – є чиста водойма.

– Золочів має найкращі показники в Україні за кількістю створених об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). В нашому місті їх діє аж 140. Чим визвано таке пожвавлення реформування житлового сектора?

– На сьогодні ОСББ – це найкраща форма утримання майна загального користування багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території. Завдання міської ради сприяти власникам квартир багатоквартирних житлових будинків об’єднувати свої зусилля, кошти на потреби відновлення технічного стану цього житла. Нас дуже підсилив Проект Європейського Союзу та Проект розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в рамках якого з 2015 до 2017 року ми залучали кошти Європейського Союзу, міського бюджету та мешканців на ремонт будинків, насамперед дахів та інші нагальні потреби.

Нещодавно від імені громади підписав Меморандум про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків із Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоеефктивності). Це стосується так званих «теплих кредитів» для ОСББ. Агентство Держенергоефективності України буде відшкодовувати ОСББ від 40 до 70 відсотків коштів – тіла кредиту по позиках на будівельні роботи з енергозбереження будинків. Міський бюджет Золочева зможе відшкодовувати до 20 відсотків позики на ці потреби і в загальному ситуація для наших ОСББ досить перспективна. Гарантовано отримають відшкодування по кредитах ті ОСББ, котрі швидше розпочнуть роботи, бо в Державному бюджеті на 2018 рік передбачено 200 мільйонів гривень на їх потреби.

– Впродовж 2017 року Золочів відвідало ряд дипломатів іноземних держав – з представниками японського Посольства золочів‘яни садили японські сакури, над ратушею періодично розвівались прапори Польщі, Словенії, Австрії, Бельгії, Німеччини, коли представники цих держав відвідували наше місто. В соціальних мережах золочів‘яни спостерігають, що ти є частий гість на прийомах іноземних представництв. Яка від цього користь для громади?

– Золочів був європейським містом завжди. Пригадаю золочів‘янам, що в далекому 1523 році ми отримали Магдебурзьке право. Незабаром будемо відзначати 600 років з часу заснування нашого міста, яке має свою історію, культуру, традиції. На жаль, тривалий період радянської окупації наших територій не пройшов безслідно. Відродити колишню славу цього величного міста – наш обов‘язок.

Намагання громади міста розвиватись відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, сповідування європейських цінностей підтримка децентралізації влади та усвідомлення значення сильних громад для розвитку Європи не можуть залишатись непоміченими в європейському співтоваристві. Передусім для нас важливий досвід малих європейських міст щодо нагальних потреб, які мусимо вирішувати в себе. Для прикладу в січні до нас приїдуть фахівці словенської компанії «RIKO», котрі спеціалізуються на реконструкції очисних споруд. Сьогодні їхні технології очистки стоків одні з найкращих в Європі. Чому б не послухати їхні пропозиції? Все це відбувається за підтримки Надзвичайного та Повноважного Посла Словенії Наташі Прах.

Польське місто Ґданськ пропонує допомогу своїми фахівцями в питаннях збереження об‘єктів культурної спадщини. За пропозицією Надзвичайного та Повноважного посла Австрії Герміне Поппеллер ми вивчаємо австрійський досвід роботи із біомасою для вироблення теплової енергії. Українсько-бельгійська компанія «Ватра-Шрадер» продукує світильники вуличного освітлення найкращої якості. Обладнання українсько-німецької компанії «Олнова» ми використовуємо для сортування твердих побутових відходів на нашому сміттєзвалищі. Ми маємо бути готовими до змін, бо кажуть, якщо учень визрів, то вчитель знайдеться. А ще кажуть, що на шляху до своєї мети людина знайде все необхідне.

– Ігоре, які важливі події у твоєму особистому житті приніс 2017 рік?

– Найприємніші події пов‘язані із моїми дітьми. У цьому році одружилась моя донечка. Отже, нас стало більше. Марічка – юрист, Микола – лікар, а я не без підстав тривожуся, хто буде працювати на городі? Михайло та Володя подорослішали, отримують право керування автомобілем – тепер мені залишається хіба що ремонтувати автомобіль. Найменший Богданчик, як тільки переступлю ввечері поріг хати, несе мені книжку про козаків і не просить, а вимагає – читай, дуже любить оповідання про козацькі звитяги. Каже, що він майбутній міський голова і старшує в хаті.

– Що побажаєш громаді у новому 2018 році?

– Побажаю словами великого українця Богдана Гаврилишина: «Все в житті починається з мрії. Надзвичайне можливе, як тільки відчуєте цей стан». Отже, мрійте про більше. Єдиний спосіб жити – це говорити собі: «Я можу це зробити» – навіть здогадуючись, що це на межі можливого.



Розмовляла Леся ГОГРОТА

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