Результат отримує, той хто діє

nus.in.ua, 21 грудня 2017, 14:24





Між Золочівською міською радою та Державним агентством енергоефективності та енергозбереження підписано Меморандум про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків.

20 грудня 2017 року вказаний Документ підписано головою Держенергоефективності Сергієм Савчуком та міським головою Золочева Ігорем Гриньківим.

– Реформа житлового сектору нашого міста, зокрема створення та підтримка діяльності об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків, була і є пріоритетом міської ради Золочева, – зазначає міський голова Ігор ГРИНЬКІВ. – Цей процес ми розпочали ще в далекому 1996 році, коли у Золочеві були створені перші ОСББ. Станом на сьогодні у нас діє 140 ОСББ, що становить 60 відсотків усього житлового фонду міста.

Впродовж 2015–2017 рр. об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків міста отримали консультативну та фінансову підтримку міської ради у партнерстві із Європейським Союзом та Проектом розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду –ІІІ».

Співпраця міської ради Золочева та Держенергоефективності України відкриває нові можливості для мешканців багатоповерхових будинків міста, котрі створили або створять ОСББ. Для того, щоб здійснювати енергоефективні заходи у будинках ОСББ, ми навчимо мешканців залучати кредитні кошти, ми навчимо мешканців, як здешевити кредити, залучивши кошти Державного бюджету на відшкодування суми (тіла кредиту) від 40 до 70 відсотків, наданої ОСББ для впровадження енергоефективних заходів.

Міська рада спільно з партнером ГО «Розумне місто» проведе навчання для мешканців багатоквартирних будинків на теми: «Створення та розвиток ОСББ», «Замовлення та розробка проектно-кошторисних документацій», «Робота з бюджетними та грантовими коштами», «Публічні закупівлі».

Приймаючи Програму підтримки ОСББ на 2018–2020 рр., ми щорічно передбачаємо у міському бюджеті кошти для потреб ОСББ на здешевлення кредитних ресурсів.

Я переконаний, якщо закумулювати кошти Державного бюджету (Держенергоефективності) – від 40 до 70 відсотків, кошти міського бюджету – 20 відсотків, кошти наших мешканців, то хороший результат неодмінно буде. Зараз дуже важливо не займати вичікувальної позиції, не спати, а – діяти. Бо той, хто діє, отримує результат, а хто спить, хіба – сни. Закликаю усіх до активної співпраці по впровадженню енергоефективних заходів у нашому місті.

Леся ГОРГОТА