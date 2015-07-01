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Крок за кроком до досягнення величної мети

nus.in.ua, 2 червня 2017, 16:40
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Крок за кроком до досягнення величної мети

30  травня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав робочу поїздку до трьох областей України, де оглянув стан виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування. Глава Уряду проінспектував стан дорожніх робіт на дорозі Н-02 Львів – Тернопіль біля с. Якторів Золочівського району. Міський голова Золочева Ігор Гриньків  зустрівся із Прем‘єр-міністром та обговорив продовження реконструкції  площі Вічевої, оскільки наступного року планується великий захід Християнської Єдності за участю найвищих посадових осіб держави та глав християнських церков.
– Під час робочої поїздки Прем‘єр-Міністра України Володимира Гройсмана на Львівщину, зокрема на територію Золочівського району, я мав коротку зустріч із ним, метою якої було обговорення питання залучення коштів Державного бюджету на реконструкцію площі Вічевої, площі Маркіяна Шашкевича у Золочеві, – розповідає про деталі перемовин із Главою Уряду Ігор Михайлович.– Я нагадаю усім, що ще у 2010 році ми виготовили проект реконструкції площі Вічевої, вулиці Шашкевича та прилеглих вулиць. Цей проект був приурочений до 200-річчя з дня народження нашого генія Маркіяна Шашкевича. Виготовивши проект, ми розбили його на три черги. Станом на сьогодні ми вже зреалізували дві черги цього проекту, зробили вулицю Шашкевича – зараз вона є пішохідною зоною. Ми виконали будівельні роботи на бульварі Григорія Сковороди, і також хочемо цей бульвар зробити пішохідним. Відтак впритул підійшли до площі Вічевої. Проектом передбачено влаштування, впорядкування перехрестя вул. Героя України Степана Бандери та вулиці Бродівської, а також впорядкування самої площі, досконале замощення, фонтан на площі. Так, щоб вона була найкращою. У 2015 році, коли роботи йшли на Бульварі Сковороди ми мали підтримку Державного бюджету з Фонду регіонального розвитку. Нам допомагав Уряд. Попередньо ми також мали субвенцію з Державного бюджету, коли була найбільш потрібна ця допомога, бо коштами лише міського бюджету нам не вдалось би зробити такий значний об‘єм робіт. І власне кошторисна вартість цього третього фрагменту 36 мільйонів гривень,  а бюджет міста лише понад 20 млн. Отже, ми розуміємо, що без підтримки Державного бюджету, без підтримки Уряду ми не зможемо зробити такий значний об‘єм робіт. Через те власне я довів до Прем‘єр-міністра цю проблему. Він пообіцяв мені, що намагатиметься допомогти. Сказав, що кошти Державного бюджету на соціально-економічний розвиток передбачені Урядом, щоб ми звертались до нашого народного депутата Тараса Батенка, у силі котрого є  зараз нам допомогти. Також він буде шукати інші джерела фінансування у межах Державного бюджету України. Я дякую за розуміння і обласній адміністрації, яка розуміє цю проблему, бо ми подали заявку на розгляд комісії, на розгляд експертів, котрих відібрав голова обласної держадміністрації. Думаю, що велич генія  Маркіяна Шашкевича має спонукати нас усіх до  того, щоб впорядкувати площу, де встановлено один із перших пам‘ятників Маркіяну Шашкевичу. Голос християнського патріотичного сумління, думаю, закликає нас усіх до того, щоб якнайшвидше завершити цей досконалий проект конкурсної реновації історичного центру міста Золочева та відкрити його за участю глав християнських церков. Адже у межах цього проекту ми маємо три унікальних пам‘ятки архітектури, культури, релігії – це Костел Успіння Пресвятої Діви Марії (РПЦ), Воскресенська церква (УПЦ КП), та Монастир францисканців (УКГЦ). Маю дуже велику надію, що у 2018 році ми відкриємо цю площу за участю глав церков та найвищих посадових осіб держави.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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