Зміцнюється ресурсний потенціал активізації громади

nus.in.ua, 11 січня 2018, 13:53

Європейська практика розвитку громад показує, що однією із важливих передумов для успішного розвитку громади є активна участь її молоді у формуванні та безпосередній реалізації місцевої соціальної політики. Так у червоненькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів під керівництвом директора школи п. Стефанії Гурської, молодих вчителів, а також молодого сільського голови п. Василя Зозулі пройшов молодіжний конкурс есе серед молоді «Моє бачення ролі молоді у громаді мого села» та конкурс на краще оформлення (дизайн, малюнок) приміщення Спортивно-оздоровчого молодіжного комплексу у Народному Домі с. Червоне.

Поряд з цим у цій же школі відбувся круглий стіл місцевих молодих активістів, що залучені до розвитку громади, на якому обговорювались питання відкриття молодіжного спортивного комплексу та створення при виконкомі молодіжної громадської ради.

На сьогодні у селі Червоне проводяться ремонтні роботи Народного Дому, уже перекрито дах цієї будівлі та ведуться внутрішні ремонтні роботи, зокрема завершується підготовка приміщення під Молодіжний спортивно-оздоровчий центр.

Заходи проводяться в рамках проекту громадської організації Золочівська агенція регіонального розвитку «Змінюємося разом», що реалізується за підтримки Карпатського фонду (проект «Дійсно разом 3,0»), з метою мобілізації і спрямування потенціалу активної молоді на конкретні справи у громаді села.

Приємно що такі проекти сприяють мобілізації громади, збільшують віру у їх власні сили та зміцнюють довіру до молодіжних ініціатив, що стимулюють різноманітні процеси розвитку у громаді, зокрема започатковують діяльність громадських рад у сільських територіях Золочівщини.