Парк знову стає комфортним

nus.in.ua, 29 серпня 2017, 15:10

Напевно всі, без виключення, мешканці Золочева люблять активно проводити час або ж відпочивати в нашому міському парку відпочинку «Здоров’я». Велика рекреаційна територія з прекрасною водоймою, де можуть сьогодні відпочивати як дорослі так і малі. Міська рада з громадою міста доглядає та впорядковує парк власними силами. Коли прикладається рука кожної окремої людини до громадського, загального – це дуже відчутно. Всі одразу помічають, що з’явився фонтанчик чи пофарбовані роздягальні. Парк набуває нових форм та нового значення для мешканців. Стає приємно провести час після тяжкого робочого дня, або ж просто пройтись по парку.

Саме сьогодні в День Державного Прапора України підприємець Роман Бойко встановлює перші лави для відпочинку, закуплені за кошти, виділені депутатами з міського бюджету.

– На сьогодні працівники нашого підприємства встановлюють перших 10 лав. До кінця серпня буде встановлено ще 16 лав на території міського парку, – розповідає Роман Бойко. – Нам приємно встановити лави у парку в цей день і в такий спосіб привітати золочів‘ян з найбільшим святом для українців – Днем Незалежності України, та побажати затишку, добробуту, миру та спокою усім українським родинам.

Тепер кожен мешканець та гість міста зможе з комфортом провести час у міському парку відпочинку.

Оксана КУШНІР

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