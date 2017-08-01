І чистий ліс, і тепле місто

nus.in.ua, 4 серпня 2017, 09:55

Замислюватись над енергоощадністю у Золочеві почали ще кілька років тому, коли Росія вперше використала газ, як елемент тиску. Починаючи з 2011 року, громада міста намагається впроваджувати енергоефективнi технології. Для цього міська влада знайшла інвесторів, групу компаній AlterFuel (чеські інвестиції), які з 2012 року в два етапи допомогли перевести дев’ять комунальних котелень на альтернативні джерела енергії. Інвестори встановили поруч iз газовими котлами, сучасні котли, що працюють на дровах та іншій біомасі.

Систему налагодили так, що при збереженій комунальній власності, місто віддало котельні в оренду інвестору, тобто двом підприємствам, які ним були зареєстровані – ТОВ «Золочівенергоінвест» та ТОВ «Золочівенергоресурс». То ж якщо більшість грошей, які сплачують за газ, отримує російська компанія, то у Золочеві гроші заробляють місцеві виробники. Більшість палива для котлів – дрова, закуповують у Золочівському лісгоспі. Компанія постійно розвиває цей напрямок та інвестує в котли, які працюватимуть й на інших альтернативних джерелах енергії.

27 липня у Зо лочеві було презентовано дробильну машину та модульний котел Heizomat, що працює на різних видах палива.

За словами директора компанії Андрія Омельчука, сьогодні продукція німецького холдингу Heizomat користується величезною довірою і популярністю на світовому та європейському ринках. Котли Heizomat повністю автоматизовані і практично не потребують людського втручання у свою роботу впродовж опалювального сезону.

«Інженер вибирає на панелі управління тип палива, діапазон температурних режимів та кілька інших параметрів, – говорить Андрій Омельчук. – Котел сам регулює інтенсивність горіння та подачу палива, сам очищає себе від попелу та сажі. І навіть коли вимикається подача електроенергії, що в реаліях нашого ринку стається доволі часто, котел сам гасить полум’я і потім сам запалює паливо». Котли Heizomat працюють на трісках, лушпинні соняха, перемелених стеблах соняха та кукурудзи, тирсі, стружці. Фактично, на відходах лісової та деревообробної промисловості і відходах сільськогосподарського виробництва. Холдинг Heizomat виготовляє спеціальну подрібнювальну техніку, яка цю сировину перемелює на ефективне паливо. Із бункера, який монтується поруч із котельнею, паливо автоматично подається у камеру згорання котла. Саме таку техніку і було презентовано у Золочеві.

«У наших лісах, на зрубах щороку спалюється або просто згниває сотні тон потенційного палива для котлів Heizomat, – наголошує Андрій Омельчук. – На полях спалюється солома, вздовж узбіч доріг спалюються або гниють обрізані гілки. Усе це із 95% коефіцієнтом корисної дії може спалюватися в наших котлах. При цьому, викиди у повітря неймовірно мінімальні, оскільки котли Heizomat зроблені відповідно до найвимогливіших екологічних стандартів ЄС».

Андрій ОМЕЛЬЧУК, директор компанії:

– В інвестора є бачення подальшого розвитку, проте без підтримки нам буде доволі складно. Наша робота перетинатиметься із роботою не лише лісгоспу, а й дорожніх служб, представників РЕМів, органів місцевого самоврядування. Ми також хотіли б достукаитись до людей. Ми стикаємось із проблемою, коли люди спалюють гілля, відходи з городу. Все в диму, дихати нема чим, їхати дорогою важко. А практично, це є паливо, паливо для альтернативи, яким можемо скористатись. Це наступний виток відмови населення від російського газу. Сьогодні ми почали звертатись до європейського досвіду: як вони палять, які види палива використовують? Наша участь у виставках, форумах, візити до Гановера та Нюрнберга привели нас до того, що ми сьогодні маємо обладнання німецького виробника Heizomat, яке є надійним, безпечним і за якими майбутнє. Тому звертаюсь з проханням скоординувати наші зусилля і ці відходи, які ми маємо щороку, використовувати вже як альтернативний вид палива. І вже в кінці наступного опалювального сезону ми матимемо результат. Якщо це реально, то вже з наступного року переводитимемо золочівські котельні на такий вид альтернативного палива як тріска.

На це нас в деякій мірі підштовхнули дорожні служби. Адже ми дуже часто бачили, їдучи дорогою зі Львова, як обрізують гілля на узбіччях і воно просто залишалось там лежати. Тому тут я вже бачу елемент нашої спільної праці. Котел Heizomat є повністю автономним. Єдине завдання – забезпечити його сировиною.

Презентуючи дробильну машину Heizomat, працівники компанії спеціально заготовили машину тих відходів, які валяються на узбіччях наших доріг. Тепер залишилось створити майданчики для збору сировини, так як це є у європейських країнах та навчити людей не спалювати відходи вдома, на узбіччях доріг, а звозити в одне місце, де вже буде можливість їх переробити.

Руслан КРУТЬ, директор ДП «Золочівський лісгосп»:

– Ми разом із компанією «Золочівенергоінвест» були першопроходцями на цьому ринку. Дуже приємно, що вони першими запропонували перейти на новий вид альтернативного палива, відмовившись від опалення газом. А сьогодні вони не зупиняються на досягнутому, роблять впевнені кроки вперед, такі як забезпечення потреб дешевим паливом. Сьогодні дуже багато сировини є у нас під ногами. Її потрібно взяти і переробити. Вважаю, що це вплине на здешевлення вартості тепла, бо сама сировина є дешевою. Сподіваюсь, що з кожним роком паливна тріска витіснятиме дрова. Золочівський лісгосп також задумувався над виготовленням паливної тріски. А зараз ми вже маємо споживача. Також працюємо із картонажно-паперовим комбінатом, який теж перейшов з опалення газом на опалення тріскою. Також у такому напрямку пішов паперовий комбінат «Кохавинка». З «Енергоінвестом» плануємо тісно співпрацювати. На підприємстві є 11 тисяч кубічних метрів в рік хворосту, який можна переробити і використати як паливо. Так як підприємство споживає десь приблизно таку ж кількість сировини, то в перспективі можна говорити і про стовідсотковий перехід на таку сировину.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Декілька років тому ми були у тривозі, як воно буде. Як ми переживемо опалювальний період, якщо місто перейде на тверде паливо. Але пригадую, як Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії Вольф Дітріх Хайм казав нам, що в них є кращий досвід у цій сфері і як скерував нас за Відень, в Оберварт, щоб ми там переймали кращий досвід. Вже тоді австрійці працювали на щепі. Дуже приємно, що сьогодні ми тестуємо обладнання Heizomat, яке працює вже зі щепою. Сьогодні ми можемо використовувати сировину, яка є в комунальному господарстві, в дорожньому господарстві, лісовому господарстві… Якщо ми сьогодні можемо використати сировину, яка в нас лишається після підрізання дерев, очищення придорожніх смуг, то це власне і є енергетична безпека і незалежність нашої держави. Хочу подякувати нашим інвесторам, котрі вже котрий рік, можливо і терплять незручності, але все ж дбають про енергетичну незалежність держави, не виводять кошти в Росію, а обходяться своєю місцевою сировиною. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву і Золочівського лісгоспу, і Галсільлісу, котрі з розумінням ставляться до потреб громади, до потреб інвесторів та забезпечують стале протікання опалювального періоду в нашому місті.

Вже сьогодні золочівські тепловики прораховують можливість встановлення котлів Heizomat на котельнях Золочева.





Леся ГОРГОТА

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