Прикрасили місто

nus.in.ua, 21 квітня 2017, 15:59

Вечірній Золочів на Великдень. Незвичайні прикраси милують око кожного золочів‘янина – пасхальні яйця, що переливаються вогнями. Вони були виготовлені з ініціативи Золочівської міської ради учнями Золочівського професійного ліцею на чолі з майстром виробничого навчання Петром Леськівим і красуються на центральній вулиці міста.

Після закінчення технічної роботи заготовки привезли до Золочівського коледжу, де студенти декорували святкові прикраси.

«Тішуся, що наші студенти долучаються до створення святкової атмосфери для золочів‘ян, і наша робота прикрашає центральну вулицю Золочева», – прокоментував Михайло Рудий, заступник директора з виховної роботи Золочівського коледжу.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА