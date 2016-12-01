Прикрасили місто
Вечірній Золочів на Великдень. Незвичайні прикраси милують око кожного золочів‘янина – пасхальні яйця, що переливаються вогнями. Вони були виготовлені з ініціативи Золочівської міської ради учнями Золочівського професійного ліцею на чолі з майстром виробничого навчання Петром Леськівим і красуються на центральній вулиці міста.
Після закінчення технічної роботи заготовки привезли до Золочівського коледжу, де студенти декорували святкові прикраси.
«Тішуся, що наші студенти долучаються до створення святкової атмосфери для золочів‘ян, і наша робота прикрашає центральну вулицю Золочева», – прокоментував Михайло Рудий, заступник директора з виховної роботи Золочівського коледжу.
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