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Зазеленіють молоді дерева

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:44
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Зазеленіють молоді дерева

27 березня на прилеглій території Золочівського професійного ліцею проводилось озеленення. Посадковий матеріал, згідно з домовленостю адміністрації ЗПЛ надав Держлісгосп.
Молоді деревця липи, ясена, дуба садили учні під керівництвом інженера лісових культур В. Тихонького. Майстри виробничого навчання групи № 37 І. Миць і Р. Наливайко разом із своїми підопічними, старший майстер В. Сеньків, майстри П. Коваль і В. Крупа на чолі з директором ліцею І. Смолиним взяли активну участь у цій благородній і корисній справі.
Будемо сподіватись, що посаджені нами дерева скоро зазеленіють і будуть тішити своєю красою.
Золочівський професійний ліцей висловлює щиру подяку директору держлісгоспу Р. Крутю.

Марія Нагірна, заступник з навчально-виховної роботи ЗПЛ

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