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Свято у місті власними руками

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 14:00
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Свято у місті власними руками

З 24 грудня Золочів засяяв по-особливому завдяки старанням Золочівського професійного ліцею та Золочівського коледжу НУ «Львівська політехніка». З ініціативи Золочівської міської ради учнями груп № 17 та № 24  Золочівського професійного ліцею на чолі з майстром виробничого навчання Петром Леськівим були виготовлені кулі, які зараз прикрашають центральну вулицю міста і, беззаперечно, милують очі усім мешканцям.
Після закінчення технічної роботи, заготовки куль доставили до Золочівського коледжу, де студенти групи ПТ-1 взялися декорувати новорічні прикраси.
«Підготовка міста до зимових свят дуже сподобалась студентам. Під час оформлення куль гірляндами вони слухали музику, створюючи тим самим творчу атмосферу. Студенти задоволені, що долучилися до самоврядування, а особлива потіха для них – це результат, бо так приємно йти центральної вулицею Золочева, знаючи, що до цього приклалися саме вони. Золочівський коледж завжди готовий долучатися до схожих заходів та підтримає будь-яку ініціативу щодо покращення благоустрою міста», – прокоментував Михайло Рудий, заступник директора з виховної роботи, і побажав усім золочів’янам здоров’я, злагоди та мирного неба над головою.


Мар'яна БОЙКО
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