nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:16

10 березня у приміщенні актової зали Золочівського економічного ліцею відбулися Шевченківські читання.

У заході взяли участь педагоги, ліцеїсти та батьки.

«Мій Шевченко» – саме під такою назвою проходило свято, приурочене вшануванню пам’яті геніального сина українського народу. «Наша доба, як і кожна попередня, прагне наблизитись до розуміння Шевченка», – слова із книги академіка Івана Дзюби стали своєрідним лейтмотивом зустрічі шанувальників Тарасового слова.

Кожен учасник обирав для читання свій улюблений твір із «Кобзаря». Щиро, зворушливо лунали романтичні балади «Лілея», «Русалка», «Тополя». Піднесено й урочисто звучали поезії «Маркевичу», «Ще як були ми козаками», поеми «Іван Підкова», «Кавказ», по-філософськи сприймалися твори медитативного жанру – «Мені однаково»,

«Минають дні, минають ночі», «Доля». Загалом читцями було охоплено усі чотири періоди творчості Шевченка – від раннього до періоду після заслання, що дало змогу простежити еволюцію світогляду Великого Кобзаря.

Під час обговорення прочитаного учасники заходу мали нагоду висловити власні думки, поділитися особистим сприйняттям поезії і живопису Тараса Шевченка. Гостям було запропоновано переглянути цікаві відеосюжети про маловідомі факти із біографії поета, здійснити віртуальну мандрівку Національним заповідником у Моринцях, помилуватися малярською спадщиною славетного українця.

Відійти від стереотипів, нав’язаних ще радянською школою, відкрити для себе Шевченка – сучасника, спробувати віднайти у «Кобзарі» відповіді на болючі питання сьогодення – такими були цілі зустрічі. Приємною несподіванкою для гостей, особливо для юнаків і дівчат, став перегляд відеокліпу молодого українського гурту «Хочу Ще!» на пісню «Тополя». Сучасне аранжування, поєднання фольклорних мотивів зі стилем R’n’В, яскравий відеоряд – усе це дало змогу по-новому сприйняти відому баладу. Окрім цього, учасники заходу переглянули мультиплікаційний фільм (пластилінову анімацію) «Садок вишневий коло хати», створений з метою популяризувати Шевченкову творчість серед дітей.

На одній із маловідомих картин Тараса Шевченка зображено годинник без стрілок. «Позачасся» – саме так прокоментував зображене на полотні мистецтвознавець, професор Дмитро Горбачов. Справді, минуло вже понад два століття, а Шевченкова творчість залишається актуальною, адже в Істини немає терміну придатності, вона не знає меж і кордонів, вона поза часом….





Наталія Ковалик, учитель української літератури

Золочівського

економічного ліцею