nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:10

З нагоди 203 річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка з ініціативи учнівського парламенту Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 було проведено флешмоб «Шевченко – для усіх поколінь».

Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великого Кобзаря і показати, якою важливою для нас є його творчість. Напередодні дня народження Великого Кобзаря, президент учнівського самоврядування Назар Перейма із своїм заступником Віталієм Щуром та педагогом-організатором Мар‘яною Федорівною Ясіновською, пропонували золочів‘янам зачитати уривок з поеми «Кавказ» на камеру. До флешмобу приєдналось багато людей, незалежно від віку, статі чи місця у суспільстві. Хочу зазначити, що люди охоче підходили і це свідчить про високу освіченість населення. Завершився флешмоб тим, що 9 березня учні 7-х класів вийшли на подвір‘я школи і разом сказали закличні слова з поеми «Борітеся – поборете, за вас правда, за вас слава і воля святая!».

Вірю, що такими заходами ми хоча б трішки виконуємо заповіт нашого Пророка:

«І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом…»



Назар Перейма, президент учнівського парламенту

Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1