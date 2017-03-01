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Флешмоб "шевченко – для усіх поколінь"

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:10
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Флешмоб

З нагоди 203 річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка з ініціативи учнівського парламенту Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 було проведено флешмоб «Шевченко – для усіх поколінь».
Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великого Кобзаря і показати, якою важливою для нас є його творчість. Напередодні дня народження Великого Кобзаря, президент учнівського самоврядування Назар Перейма із своїм заступником Віталієм Щуром та педагогом-організатором Мар‘яною Федорівною Ясіновською, пропонували золочів‘янам зачитати уривок з поеми «Кавказ» на камеру. До флешмобу приєдналось багато людей, незалежно від віку, статі чи місця у суспільстві. Хочу зазначити, що люди охоче підходили і це свідчить про високу освіченість населення. Завершився флешмоб тим, що 9 березня учні 7-х класів вийшли на подвір‘я школи і разом сказали закличні слова з поеми «Борітеся – поборете, за вас правда, за вас слава і воля святая!».
Вірю, що такими заходами ми хоча б трішки виконуємо заповіт нашого Пророка:
«І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом…»

Назар Перейма, президент учнівського парламенту
Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

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