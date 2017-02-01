27 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Гвардійці вшанували учасників бойових дій

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:41
0
6
Роздрукувати
Гвардійці вшанували учасників бойових дій

Військовий конфлікт в Афганістані став справжньою трагедією для багатьох українських сімей. Роки пішли на те, щоб життя учасників цієї страшної війни знову увійшло у мирну колію.
19 лютого військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України спільно з ветеранами Афганістану, громадою міста, представниками місцевих органів самоврядування та священнослужителями різних конфесій взяли участь у панахиді, яка відбулася біля пам’ятника «Учасникам бойових дій на території інших держав».
Виконанням Державного Гімну України починав і завершував вшанувальні заходи оркестр Навчального центру. Священики відправили панахиду за загиблими.
Зі словами вдячності, шани та світлої пам’яті до всіх присутніх воїнів-афганців звернувся голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський.
На честь тих, хто поліг у чужій війні автоматники дали трикратний салют. На завершення військовослужбовці Навчального центру поклали гірлянду до пам’ятника, а представники влади та організацій, воїни-афганці здійснили покладання вінків і квітів.
15 лютого, в день відзначення 28 річниці Дня учасників бойових дій на території інших держав, ветерани афганської війни спільно із капеланом Навчального центру отцем Андрієм Кулицьким відвідали могили своїх побратимів. А в клубі військової частини відбулась зустріч особового складу Навчального центру із воїном – інтернаціоналістом старшим прапорщиком у відставці Петром Путрею. В ході захопливої розповіді ветеран розповів гвардійцям про ті далекі дні виконання військового обов’язку у Афганістані. Військовослужбовці із захопленням слухали цікаву розповідь і на завершення щиро йому подякували.
В цей нелегкий та буремний час для України пам’ятати про героїзм учасників Афганської війни – означає стати на перекір тому злу, яке сьогодні на превеликий жаль приносить людські жертви, це означає – творити добро для всіх хто став на захист нашої держави.
Низький вам уклін за вашу мужність, відвагу і страждання.

майор Роман Сидорович

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Цінувати життя і мир понад усе

Цінувати життя і мир понад усе11

У Золочеві вшанули воїнів-фганців

У Золочеві вшанули воїнів-фганців146

Хто пережив війну – Цінує життя і мир

Хто пережив війну – Цінує життя і мир329

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.