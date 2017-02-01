Гвардійці вшанували учасників бойових дій

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:41

Військовий конфлікт в Афганістані став справжньою трагедією для багатьох українських сімей. Роки пішли на те, щоб життя учасників цієї страшної війни знову увійшло у мирну колію.

19 лютого військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України спільно з ветеранами Афганістану, громадою міста, представниками місцевих органів самоврядування та священнослужителями різних конфесій взяли участь у панахиді, яка відбулася біля пам’ятника «Учасникам бойових дій на території інших держав».

Виконанням Державного Гімну України починав і завершував вшанувальні заходи оркестр Навчального центру. Священики відправили панахиду за загиблими.

Зі словами вдячності, шани та світлої пам’яті до всіх присутніх воїнів-афганців звернувся голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський.

На честь тих, хто поліг у чужій війні автоматники дали трикратний салют. На завершення військовослужбовці Навчального центру поклали гірлянду до пам’ятника, а представники влади та організацій, воїни-афганці здійснили покладання вінків і квітів.

15 лютого, в день відзначення 28 річниці Дня учасників бойових дій на території інших держав, ветерани афганської війни спільно із капеланом Навчального центру отцем Андрієм Кулицьким відвідали могили своїх побратимів. А в клубі військової частини відбулась зустріч особового складу Навчального центру із воїном – інтернаціоналістом старшим прапорщиком у відставці Петром Путрею. В ході захопливої розповіді ветеран розповів гвардійцям про ті далекі дні виконання військового обов’язку у Афганістані. Військовослужбовці із захопленням слухали цікаву розповідь і на завершення щиро йому подякували.

В цей нелегкий та буремний час для України пам’ятати про героїзм учасників Афганської війни – означає стати на перекір тому злу, яке сьогодні на превеликий жаль приносить людські жертви, це означає – творити добро для всіх хто став на захист нашої держави.

Низький вам уклін за вашу мужність, відвагу і страждання.



майор Роман Сидорович

