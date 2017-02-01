Цінувати життя і мир понад усе

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:47

Війна в Афганістані тривала протягом 10 років (з 1979 по 1989 рік). Багатотисячні людські втрати стали наслідком недалекоглядної загарбницької політики радянського керівництва.

Поділяючи біль тих, хто втратив на цій війні своїх рідних і близьких, віддаючи шану всім учасникам подібних подій, в Україні щорічно відзначається 15 лютого «День вшанування учасників бойових дій на території інших держав». Воїни-афганці, а також школярі відвідали могили загиблих у Афганістані. Вшанування проходило у містах Золочів та Глиняни, у селах Підлипці, Сновичі, Ремезівці, Якторів, Бортків, Хильчиці.

19 лютого у сесійному залі Золочівської міської ради відбулась звітна конференція районної ради воїнів-афганців «Пам'ять». Хвилиною мовчання ветерани вшанували тих, хто не повернувся з війни або не дожив до наших днів.

– Афганська війна довго буде нагадувати про себе, поки живі матері й батьки, які втратили синів. Вона буде жити в пам’яті дітей, які виросли без батька. Її ніколи не забудуть воїни, котрі брали в ній участь, – розпочав збори Богдан Кудерявець, голова Товариства «Пам‘ять».

До присутніх звернувся міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Сьогодні сумна дата. Сьогодні, коли йде війна на Сході України, ми хоронимо рідних і близьких, ми збираємо допомогу на підтримку війська… Ми всі хочемо миру і просимо Господа, щоб перемога прийшла якнайшвидше. Ми мусимо пам‘ятати все те, що було, мусимо в серці нести пам‘ять про тих людей, котрі разом з Вами проходили ту військову службу. Не одна мати полегшено зітхнула, спостерігаючи по телевізору кадри виведення наших військ з Афганістану. З року в рік в цей день зі скорботою згадуємо тих синів українського народу, які загинули у цій війні, згадуємо людей, котрі пройшли через жорна Афгану. Той, хто пережив війну, хто бачив смерть, той цінує життя і мир.

Продовжились урочистості в сквері «Зелений Яр» біля пам’ятника на честь воїнів, які загинули в локальних війнах. Священики відслужили панахиду, військовослужбовці, представники влади, громадськість міста поклали до пам‘ятника вінки та квіти. У пам’ять про полеглих воїнів пролунали залпи військового салюту.

Через цю війну пройшло більше 150 000 українців. З них 3 280 загинули, в тому числі 80 вважаються зниклими безвісти або такими, що потрапили в полон, 3 660 українців повернулися додому інвалідами. Ми повинні пам’ятати всіх воїнів-афганців, які чесно виконали свій обов‘язок.





Назар ПАСТЕРНАК