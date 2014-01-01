17 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Готівкової операції з іноземною валютою здійснюються із застосуванням РРО

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 17:07
0
1
Роздрукувати
Готівкової операції з іноземною валютою здійснюються із застосуванням РРО

Згідно з вимогами статті 4 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та з врахуванням положень Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, зобов’язані з 17.12.2016 при здійсненні зазначених операцій застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

Відповідальність за незастосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, визначена статтею 18 Закону № 265.

До Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій з 16.06.2016 р. включено спеціалізований електронний контрольно-касовий реєстратор для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

У зв’язку з викладеним, ДФС звертає увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти, щодо неухильного виконання вимог чинного законодавства в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

При купівлі-продажу іноземної валюти застосування РРО є обов'язковим

При купівлі-продажу іноземної валюти застосування РРО є обов'язковим33

Затверджено нові Порядки щодо реєстрації РРО та КОРО

Затверджено нові Порядки щодо реєстрації РРО та КОРО37

Скасовано військовий збір з купівлі та продажу іноземної валюти

Скасовано військовий збір з купівлі та продажу іноземної валюти90

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.