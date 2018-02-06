Податковою службою запущено свій Telegram-канал



Державна податкова служба України запустила свій Telegram-канал. Окрім вебпорталу та Електронного кабінету інформацію з податкових питань можна отримувати у соціальній мережі Facebook, Youtube та навіть у telegram-каналі. Про податки і не тільки відтепер у більш зручному та мобільному форматі. Це ексклюзивні матеріали, все про сервіси податкової, анонси, роз’яснення та коментарі фахівців.

Пропонуємо підписатися на Telegram-канал Державної податкової служби України: https://t.me/tax_gov_ua.



Електронний кабінет для фізичних осіб



Фахівці податкової служби нагадують, що фізичні особи мають змогу за допомогою безкоштовного сервісу ДПС «Електронний кабінет» сплатити податки, збори, платежі та єдиний внесок, скориставшись однією з платіжних систем. Даним сервісом можна скористатись цілодобово. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.



Для фізичних осіб також реалізована можливість автоматичного заповнення платіжного доручення на підставі облікових даних платника, відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.



Зазначений електронний сервіс надає можливість платникам податків (фізичним особам):



скоротити час при заповненні платіжних документів;



мінімізувати помилки при заповненні;



сплатити податки.



Для користування електронним сервісом необхідно в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету обрати податок (платіж), який необхідно сплатити, та одну з платіжних систем: Portmone.com, EasyPay, Liqpay.



Після переходу на сайт платіжної системи платнику необхідно завершити заповнення платіжного документа та підтвердити операцію.



Звертаємо увагу, що оплата рахунків платником здійснюється з використанням платіжної карти клієнта банку.



Додатково повідомляємо, що у разі виникнення питань з приводу користування Електронним кабінетом платники податків мають можливість звернутися до ДПС за телефоном 0 800 501 007.











Новітні РРО: безкоштовне програмне рішення від ДПС



Фахівці податкової служби нагадують платникам податків, що з 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій.



Суб’єкт господарювання самостійно, виходячи з власних потреб, обирає вид РРО (програмний та/або апаратний) засобами якого здійснюється реєстрація розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями.



Якщо суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати ПРРО замість апаратного РРО, реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати







Правом на податкову знижку можна скористатись до кінця 2020



Податкова служба інформує громадян про можливість повернути собі частину коштів за окремими понесеними витратами, тобто отримати податкову знижку. Правом на податкову знижку можна скористатись до 31 грудня 2020 року.



Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки зазначено у п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України.



До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами: квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).



При цьому, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не використає своє право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки відповідно до п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 Податкового кодексу не переноситься.





Закон 466 Зміни в оподаткуванні відшкодованої моральної шкоди

Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) сум відшкодування моральної шкоди.

Так, 23 травня п.р. набрали чинності зміни до п. п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, відповідно до яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО включається дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю, а також відшкодувань моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному законом.

Тобто, з 23.05.2020 звільняється від оподаткування ПДФО відшкодування моральної шкоди у розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, або у розмірі, визначеному законом (у 2020 році така сума становить 18892 гривень).

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області