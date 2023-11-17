Сплата платником на бюджетні/небюджетні/єдиний рахунки оформлюються за кожним напрямом перерахування та кожним кодом виду сплати окр. платіж. інструкц

Сплата платником на бюджетні/небюджетні/єдиний рахунки оформлюються за кожним напрямом перерахування та кожним кодом виду сплати окремою платіжною інструкцією

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що сплата платником на бюджетні/небюджетні/єдиний рахунки оформлюються за кожним напрямом перерахування та кожним кодом виду сплати окремою платіжною інструкцією.

У полі «Код виду сплати» реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 зі змінами та доповненнями.

У разі коли платником при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що адмініструються ДПС, на бюджетні/небюджетні рахунки у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до Порядку № 148, вважається, що платник сплатив грошове зобов’язання/єдиний внесок за кодом виду сплати 101 (п. 4 розд. ІІ Порядку № 148).



Розділ «Онлайн-навчання» доповнено матеріалом «Документальні перевірки»

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, підрозділ «Податкові перевірки» доповнено презентаційним матеріалом «Документальні перевірки» .

У матеріалі детально розʼяснено особливості проведення документальних податкових перевірок, їх види, порядок формування плану-графіка проведення таких перевірок, строки проведення планової перевірки та оформлення її результатів, підстави та строки проведення документальних позапланових перевірок тощо.

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюватиметься новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 240 відео, текстових та презентаційних матеріалів.



Як повідомити про порушення організації контрольно-перевірочних заходів територіальними органами ДПС

Головне управління ДПС у Львівській області інформує про можливість для платників податків повідомити у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці про ймовірні безпідставні контрольно-перевірочні заходи територіальними органами ДПС під час проведення податкових перевірок за допомогою чат-бота «SKARGA KPR DPS ».





З 27 листопада 2023 року змінилися рахунки ПДФО для окремої категорії платників

Головне управління ДПС у Львівській облпсті повідомляє, що податок на доходи фізичних осіб з грошового зобов’язання, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, з 27 листопада 2023 року сплачують до державного бюджету на нові рахунки, відкриті Державною казначейською службою України.

Інформація про реквізити рахунків для сплати ПДФО розміщена на субсайтах вебпорталу ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.



Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv

Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Збільшилась кількість РРО у місці торгівлі: за які періоди необхідно доплатити за ліцензію

Відповідно до положень ст. 15 Закону України від 19.12. 1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами та доповненнями роздрібна торгівля, зокрема, алкогольними напоями (крім столових вин, а для малих виробників виноробної продукції алкогольних напоїв без додавання спирту: вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) може здійснюватися суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями справляється за кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

Отже, у разі збільшення кількості реєстраторів розрахункових операцій у місці торгівлі доплата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями здійснюється за квартали, які залишились до закінчення дії ліцензії. Плата за квартал, у якому відбулось таке збільшення здійснюється у повному обсязі за весь квартал.



Чи може громадська організація у статусі неприбуткової надавати благодійну допомогу учасникам бойових дій (військовослужбовцям) або постраждалим на території бойових дій, якщо статутом зазначеної організації таку діяльність не передбачено? Чи можливо, щоб така благодійна допомога була нецільова, постійна (кожного місяця), без обмежень у сумі?

Обов’язковими умовами перебування громадської організації у статусі неприбуткової є, зокрема, заборона розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, як це передбачено абзацом третім п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Водночас, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ здійснення неприбутковою організацією передачі майна, надання послуг, благодійної допомоги, використання доходів (прибутків) для фінансування видатків,не пов’язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності, передбачених її установчими документами, на цілі, що визначені п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ.

При цьому серед переліку можливих отримувачів благодійної допомоги згідно з п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ таких фізичних осіб як військовослужбовці окремо не визначено.

Натомість, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не є підставою для виключення громадської організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій надання такою організацією благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками такої організації або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Щодо періодичності та обмежень у сумі благодійної допомоги, що надається на підставі п. 63 підр. 4 р. ХХ ПКУ, то ПКУ таких спеціальних обмежень не встановлено, а цільове спрямування такої допомоги обумовлено категорією осіб, яким зазначена благодійна допомога надається.

Нагадуємо, працюють "гарячі лінії" Головного управління ДПС у Львівській області з питань оподаткування юридичних осіб: ПДВ, прибутку підприємств, єдиного податку, неприбуткових організацій, екологічного податку, рентної плати, місцевих податків тощо( номери телефонів за посиланням https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/729654.html).



Для отримання податкової знижки за минулий рік необхідно подати не пізніше 31 грудня п.р. декларацію про майновий стан і доходи

Золочівська ДПІ нагадує, що громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за минулий рік, можуть подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2023 року.

Разом з податковою декларацією надаються копії платіжних та розрахункових документів, які підтверджують фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, а оригінали цих документів підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Звертаємо увагу, для спрощення процедури декларування доходів для громадян ДПС України запроваджено електронний сервіс – предзаповнення декларації про майновий стан і доходи, який доступний в Електронному кабінеті. Скористатися зазначеним сервісом також можуть особи, які заявляють право на податкову знижку.



У разі зміни адреси суб'єкта господарювання необхідно перереєструвати програмний РРО

Золочівська ДПІ повідомляє, що перереєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій здійснюється у разі зміни найменування прізвища, імені, по батькові або податкового номера суб’єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО.

Платники перереєстровують ПРРО відповідно до Порядку, який затверджено наказом Міністерства Фінансів від 23.06.2020 року № 317.

Так, до контролюючого органу слід подати Заяву про реєстрацію ПРРО № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316604) з відміткою «Перереєстрація» і зазначити причину перереєстрації.

Заяву про внесення змін у дані про ПРРО також варто подати у разі змін даних, що вказуються у Заяві, і не потребують перереєстрації (наприклад, зміна назви ПРРО).

Перереєстровують і вносять зміни у дані про ПРРО у тому ж порядку та у строки, що встановлені для реєстрації.

Звертаємо увагу, що заяву про проведення перереєстрації або внесення змін у дані про ПРРО слід подавати лише після направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО.



Заява про застосування спрощеної системи – зручно через Електронний кабінет

Для надіслання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем в меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету обирається рік та місяць, в якому створюється Заява, та з переліку електронних форм обирається Заява за формою F0102003. При цьому за замовчуванням встановлюється орган ДПС за місцем основної реєстрації.

У запропонованій формі Заяви необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати та надіслати, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

У разі переходу фізичної особи – підприємця на спрощену систему оподаткування (перша-третя група платників єдиного податку) додатково до Заяви подається розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (далі – Розрахунок). Для цього платник у вкладці «Додатки» обирає опцію «Додати» Розрахунок за формою F0102103 та заповнює обов’язкові поля.

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Вкладка «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанції № 2 щодо приймання та обробки Заяви, надісланої користувачу Електронного кабінету.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області