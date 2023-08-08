До уваги підприємців, які до 1 серпня 2023 року були зареєстровані платниками єдиного податку зі ставкою податку 2 відсотки

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управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

З 1 серпня 2023 року у зв’язку з набранням чинності Законом України від 30.06. 2023 № 3219-ІХ скасовані особливості оподаткування, передбачені п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу.Платники єдиного податку, які до 1 серпня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, повинні врахувати таке:1. Вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Кодексу для відповідної групи платників єдиного податку щодо кількості осіб, які перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, мають бути виконані до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.2. Обмеження, встановлені пунктами 291.5 та 291.51 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку, мають бути виконані до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.Наголошуємо, що фізичні особи – платники єдиного податку, які до 1 серпня 2023 року використовували особливості оподаткування – були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 2 відсотки, повинні по 31 серпня 2023 року (включно) привести реєстраційні дані як фізичної особи – підприємця, так і платника єдиного податку у відповідність до вимог Кодексу з урахуванням відповідних обмежень, визначених Кодексом для відповідної групи платника єдиного податку, зокрема щодо видів господарської діяльності (згідно з КВЕД), які мають відповідати обраній групі платника єдиного податку.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що згідно з нормами чинного законодавства, РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій не застосовується платниками єдиного податку І групи.Відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, до платників єдиного податку, які відносяться до І групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//.Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.uaПідписатись на сторінку Фейсбукhttps://www.facebook.com/tax.lvivПриєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: t.me/tax_service_LvivПовідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».Законом України від 30.06.2023 № 3219-IX відновлено положення щодо відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон), зокрема, з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючими органами факту непроведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовуватись фінансові санкції, передбачені п. 1 ст. 17 Закону.Платники податків Львівщини запитують, як здійснити перереєстрацію ПРРО, у тому числі в разі зміни найменування або адреси господарської одиниці, де використовується такий ПРРО.Відповідаємо, що відповідно до п. 8 розд. II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 перереєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій) здійснюється у разі зміни найменування (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) або податкового номера суб’єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО.Для перереєстрації подається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (додаток 1 до Порядку № 317) з позначкою «Перереєстрація».При цьому, заява про внесення змін у дані про ПРРО подається у разі змін даних, що вказуються у Заяві, що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо.Пунктом 10 розд. II Порядку № 317 передбачено, що перереєстрація та внесення змін у дані про ПРРО здійснюється у порядку та строки, встановлені для реєстрації.Заява про проведення перереєстрації або внесення змін у дані про ПРРО подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО згідно з розд. V Порядку № 317.Згідно з п. 11 розд. II Порядку № 317 у разі зміни місцезнаходження або місця проживання, включення/невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація ПРРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.Законом України від 30.06.2023 № 3219-IX пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено пунктом 69.40, відповідно до якого встановлено, що тимчасово, з 01 серпня 2023 року контролюючі органи не здійснюють передбачені статтями 59 – 60, 87 – 101 Кодексу заходи з погашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року. При цьому, у документі наведено перелік платників та терміни відстрочки вжиття таких заходів. Зокрема:- щодо платників податків – суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані російською федерацією території України, – до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;- щодо платників податків – суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії, – до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;- щодо платників податків – суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є території можливих бойових дій, – до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу, територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;- щодо платників податків – фізичних осіб (у тому числі осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), місцем проживання яких є тимчасово окуповані російською федерацією території України або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій, – до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація або бойові дії, або припинена можливість бойових дій на відповідних територіях.Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами).Наказом Мінфіну України від 02.03.2023 № 113 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4», який набрав чинності з 05.05.2023, внесені зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, зокрема до Додатку № 4ДФ та Довідника ознак доходів фізичних осіб.Водночас зазначаємо, що відповідно до пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу , якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.Враховуючи зазначене, платники податків подають до контролюючого органу Податковий розрахунок та додатки до нього з урахуванням внесених змін відповідно до Наказу № 113 (у тому числі враховуючи зміни Довідника ознак доходів фізичних осіб) за звітні періоди, починаючи з III кварталу 2023 року.Здійснюючи готівкові розрахункові операції суб’єкти господарювання зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Суб’єкти господарювання самостійно обирають – РРО чи ПРРО буде застосовуватися для проведення розрахунків. При наданні переваги ПРРО, також самостійно обирають – безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО. Щодо безоплатного ПРРО від ДПС, то програмне забезпечення розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах. Про це повідомив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.Нагадуємо, процедури реєстрації РРО/ПРРО встановлені порядками, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 ( зі змінами). Отримати роз’яснення щодо реєстрації РРО/ПРРО, та з інших питань, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, можна за телефоном Контакт-центру ДПС: 0800501007. Також суб’єкти господарювання можуть зателефонувати на «гарячі лінії» ГУ ДПС у Львівській області за тел.: (098)2266099, (097)9523002,. або звернутись в Центр обслуговування платників Золочівської ДПІ ((03-265) 7-10-34).Слід пам’ятати, що використовувати ПРРО можна лише після належної реєстрації. Подати до контролюючого органу заяву для реєстрації РРО можна в електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО – виключно в електронній формі. Форма заяви для реєстрації ПРРО знаходиться за покликанням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/.Фахівці Золочівської ДПІ постійно надають консультації щодо отримання податкової знижки за понесеними витратами та роз’яснюють відвідувачам Центру обслуговування платників, коли платник може скористатись правом на податкову знижку і як заповнювати декларацію про майновий стан і доходи.Звертаємо увагу, що разом з декларацією необхідно надати платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, із зазначенням особи, яка звернулася за податковою знижкою, копії договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість послуг і строк оплати за такі послуги. При розрахунку податкової знижки враховуються витрати, понесені за навчання у закладах дошкільної позашкільної, загальної, середньої, професійної та вищої освіти за здобуття відповідної освіти за себе або члена сім’ї першого ступеня споріднення. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата.Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2022 рік необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2023 року включно. Декларація про майновий стан і доходи подається до податкового органу за місцем реєстрації платника як особисто, звернувшись до ЦОПу або в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.